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22 сентября: какой церковный праздник отмечаем, у кого день ангела

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

22 сентября православная церковь почитает память праведных Иоакима и Анны – родителей Девы Марии. День их памяти отмечается вслед за Рождеством Пресвятой Богородицы.

Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины.

Этим святым молятся бесплодные пары для излечения недуга, а также пары, у которых не получается зачать ребенка.

Наши предки назвали эту дату "Поднесеньев день". В этот праздник к молодоженам приходили родственники и смотрели, как живут молодые, давали советы. Молодая хозяйка пекла пироги для гостей. С этой даты начинали заготавливать дрова на зиму.

Также 22 сентября - это день осеннего равноденствия. С этой даты ночи становятся длиннее, а дни короче. В этот день магическими свойствами наделяют огонь и воду. Наши предки отмечали день осеннего равноденствия как дату начала настоящей осени.

Приметы 22 сентября

  • Много паутины – к погожей осени и морозной зиме.
  • Если в этот день дрова заготовить, то зимой в доме будет намного теплее.
  • Выпавший снег сулит плохой урожай в следующем году.
  • Если с лиственницы еще не все иголки осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять.
  • Много шелухи на луке – зима будет холодной.
  • Листья с вишни еще не опали – к теплой погоде.

Что нельзя делать 22 сентября

  • В эту дату нельзя начинать новых дел.
  • 22 сентября нельзя материться, ссориться, обсуждать человека за спиной.
  • Запрещено заниматься рукоделием, убирать в доме.
  • Мамам не стоит ругать своих дочерей.

Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита и Сергей.

Смотрите также, календарь церковных праздников на октябрь 2022.

Кстати, наступает ретроградный Меркурий, что он может с собой принести.

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