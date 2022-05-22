22 мая: что нельзя делать в день Николая, основные приметы

22 мая 2022 года христиане почитают перенесение мощей святого Николая. В народе праздничное событие известно как Никола летний или Никола Вешний.
Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, основные приметы - читайте далее в материале Styler.
Святитель Николай является покровителем и заступником все обиженных и гонимых, бедных, святой охраняет семейный очаг и мореплавателей. Он не раз помогал морякам, терпящим крушение и бедствие на воде, его сила могла усмирить бури.
Николай Чудотворец может помочь человеку обрести семейное счастье. Именно с этим святым связана одна из историй, которая стала известной по всему миру.
Православные верующие должны в этот день помолиться, особенно в церквях. Это нужно делать с раннего утра и до самого вечера, если есть такая возможность. Просите о крепком здоровье и счастливой жизни.
22 мая заканчивали сажать картофель, который в старину ценили не меньше хлеба. Крестьяне в этот день около дома выкладывали кресты из веточек или щепок, жгли у крыльца ветки ольхи, чтобы защитить жилище и его обитателей от змей.
В этот день нельзя употреблять алкоголь.
Также нельзя думать о плохом, обижаться, конфликтовать и ссориться со своими родными.
Не вспоминайте о плохих событиях, лениться, шить и вязать.
Также запрещается брать в руки острые предметы, в противном случае человек может навлечь беду на всю свою семью.
Нельзя отказывать в помощи тем, кто искренне о ней просит.
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