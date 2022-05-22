22 травня: що не можна робити в день Миколая, основні прикмети

Святитель Миколай є покровителем і заступником все скривджених і гнаних, бідних, святий охороняє сімейне вогнище і мореплавців. Він не раз допомагав морякам, що зазнають краху і лихо на воді, його сила могла втихомирити бурі.

Микола Чудотворець може допомогти людині знайти сімейне щастя. Саме з цим святим пов'язана одна з історій, яка стала відомою по всьому світу.

Православні віруючі повинні в цей день помолитися, особливо в церквах. Це потрібно робити з раннього ранку і до самого вечора, якщо є така можливість. Просіть про міцне здоров'я і щасливого життя.

Звичаї цього дня

22 травня закінчували садити картоплю, яку за старих часів цінували не менше хліба. Селяни в цей день біля будинку викладали хрести з гілочок або трісок, палили біля ганку гілки вільхи, щоб захистити житло і його мешканців від змій.

Головні прикмети цього дня

Дощ на Ніколу весняного - до хорошого врожаю.

Якщо на Ніколу жаби заквакають, то овес буде хороший.

До святого ніколи не стриги овець, не сій гречки, не купайся у водоймах.

Сон з 21 на 22 травня збудеться у людей, що народилися в цей день. Сновидіння, побачене днем 22 травня, виповниться через 5 років, коли ви вже про нього забудете.

Що не можна робити в цей день

У цей день не можна вживати алкоголь.

Також не можна думати про погане, ображатися, конфліктувати та сваритися зі своїми рідними.

Не згадуйте про погані події, лінуватися, шити та в'язати.

Також забороняється брати в руки гострі предмети, в іншому випадку людина може накликати біду на всю свою сім'ю.

Не можна відмовляти в допомозі тим, хто щиро про неї просить.