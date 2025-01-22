21-летняя дочь Кравец кардинально сменила имидж: как она выглядит

Старшая дочь украинской актрисы и экс-участницы Студии "Квартал 95" Елены Кравец Мария решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в другой оттенок.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram девушки.

Так, вчера она вышла в Stories и анонсировала, что будет "день перемен". Подписчики Кравец не срузу поняли, о чем именно идет речь.

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Затем девушка показалась в салоне красоты во время процедуры окрашивания, однако она продолжила держать интригу.

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А же вечером она показала в блоге результат своего кардинального перевоплощения - она перекрасила волосы в другой оттенок и обновила прическу. После того, как она из брюнетки превратилась в блондинку, 21-летняя девушка еще больше стала похожа на свою звездную маму.

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"Теперь она блондинка", - подписала одну из Stories Мария Кравец.

Отметим, что новая прическа и цвет волос подчеркнули естественную красоту девушки.

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Кто такая Мария Кравец

Мария Кравец родилась 24 февраля 2003 года. Она является старшей дочерью украинской комедийной актрисы Елены Кравец.

Девушка в 2020 году поступила в Институт журналистики в университете им. Т. Шевченка по специальности "Реклама и связи с общественностью". Из-за пандемии коронавируса обучение было онлайн.

Когда девушка поступала, она была заинтересована, чтобы выучиться на пиарщицу, однако там сказали, что три года будет просто журналистика, а потом с третьего-четвертого курса начнется пиар.

После окончания первого курса решила забрать документы. Затем она прошла курсы по пиару и SMM, однако вскоре поняла, что это не ее.

Потом Мария Кравец решила заниматься организаторской деятельностью. В частности, занимается подготовкой к ее совместному с мамой подкасту, а также прилагает усилия к благотворительным танцевальным событиям, ведь ее хобби - танцы.

Недавно она показала в сети своего бойфренда. Им оказался Ростислав 'Sid' Сидоренко - один из основателей и участников хип-хоп-коллектива IWD.CLAN, в котором танцует и дочь бывшей резидентки "Студии Квартал 95".

Мария Кравец с бойфрендом (фото: instagram.com/maarriill)