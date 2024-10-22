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21-річна донька Кравець показалася в обіймах бойфренда-красеня (фото)

Вівторок 22 жовтня 2024 13:41
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21-річна донька Кравець показалася в обіймах бойфренда-красеня (фото) Марія Кравець (фото: instagram.com/maarriill)
Автор: Іванна Пашкевич

Старша донька українськи акторки та екс-учасници Студії "Квартал 95" Олени Кравець Марія поділилася новими романтичними світлинами з бойфрендом, танцівником Ростиславом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дівчини.

Так, закохана пара вирішила провести фотосесію у спеціально обладнаній фотобудці.

На кадрах вони ніжно обіймалися, позуючи один одному, разом з тим створюючи кумедні вирази облич. І врешті, тягнулися до поцілунку, наповнюючи момент атмосферою любові та веселощів.

Stories дівчина вирішила ніяк не підписувати, лише додала емодзі серця зі стрілою.

21-річна донька Кравець показалася в обіймах бойфренда-красеня (фото)

Скріншот

Також 21-річна спадкоємиця Олени Кравець повідомила, що шукає квартиру, яку планує арендувати разом зі своїм обранцем.

21-річна донька Кравець показалася в обіймах бойфренда-красеня (фото)

Скріншот

З ким зустрічається Марія Кравець

Обранцець Маші - Ростислав 'Sid' Сидоренко - один із засновників і учасників хіп-хоп-колективу IWD.CLAN, в якому танцює і донька колишньої резидентки "Студії Квартал 95.

"Бог благословив мене її присутністю в моєму житті в це божевільне покоління і божевільні часи. Відтоді кожен день - хороший день. Люблю тебе, душа моя", - тепло висловлювася про Кравець-Молодшу Ростислав.

Скільки триває роман пари - невідомо. Однак знайомі закохані близько чотирьох років, з 2020 року, коли був заснований їхній танцювальний колектив.

21-річна донька Кравець показалася в обіймах бойфренда-красеня (фото)

21-річна донька Кравець показалася в обіймах бойфренда-красеня (фото)

Марія Кравець з коханим (фото: instagram.com/maarriill)

Нещодавно Олена Кравець повідомила, що закрутила роман з Бредом Піттом.

Також вона пояснила, чи не дратують її постійні питання про Зеленського.

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