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У 2020 році буде кілька астрологічних аномалій: названі дати

STYLERЖиття    16.01.2020 - 21:28
У 2020 році буде кілька астрологічних аномалій: названі дати
У 2020 році очікується кілька астрологічних явищ (Фото: pixabay.com)

У 2020 році українці зможуть помилуватися унікальними астрологічними явищами

У 2020 році українці зможуть помилуватися унікальними астрологічними явищами. Вони будуть стосуватися різних станів Місяця. Крім щомісячних повних Місяців, а також затемнень, у Місяця є й інше явище – Супермісяць. Вчені вважають, що різні фази Місяця дійсно мають вплив на людину, а астрологи підтверджують, що під час унікальних астрологічних явищ можуть відбуватися навіть дива.

Що таке Супермісяць

Супермісяць – це стан Місяця, коли він знаходиться максимально близько до Землі. Якщо ж у цей період відбувається повний Місяць, то таке явище називають Супермісяць. В такі ночі Місяць здається більшим і світить яскравіше, а вплив на людину набагато сильніше, ніж зазвичай. Астрологи кажуть, що в такі дні трапляються природні катаклізми, а люди стають дратівливими, швидко збуджуються і роблять необдумані вчинки.

Супермісяць у 2020 році

Найближчий Супермісяць відбудеться 9 лютого. В цей день очікується повний Місяць у знаку Лева. Такий Супермісяць може стати дуже небезпечним, оскільки стихія Вогню вселить у людей непереборне бажання домогтися свого, настояти на своїй правоті.

Наступний Супермісяць відбудеться 9 березня, і він збігається з Повним Місяцем у знаку Діви. Астрологи вважають, що таке поєднання досить невинне, бо стихія Землі втихомирить вибухові характери. Однак є ймовірність конфліктів у родині та між закоханими. Цей день варто провести в самоті.

Третій Супермісяць відбудеться 8 квітня, і він буде в знаку Терезів. Місяць у поєднанні з Терезами вплине на нашу самоідентифікацію і на реальне сприйняття навколо себе. Щоб впоратися з напруженістю даного Супермісяця, потрібно буде проявити витримку та уникати будь-яких ризиків. Закоханим у цей день також доведеться нелегко.

Четвертий Супермісяць відбудеться 7 травня під знаком Скорпіона, що сигналізує про спалахи гніву, ревнощів і образ. Не варто в цей день вплутуватися в будь-які конфлікти та наполягати на власній правоті. День абсолютно невдалий для знайомства або побачення. Будь-яка сварка в цей день може закінчитися розривом відносин і неможливістю примирення.

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