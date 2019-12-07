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С 2020 года стоимость сигарет взлетит: названы новые цены

STYLERЖизнь    07.12.2019 - 17:48
С 2020 года стоимость сигарет взлетит: названы новые цены
Цены на сигареты (коллаж РБК-Украина)

Стоимость табачных изделий в Украине будет подниматься до 2021-го года

В Украине цены на сигареты будут повышаться вне зависимости от типа табачных изделий, в том числе и для электронных сигарет. Партия "Слуга народа" разработала и приняла в первом чтении законопроект №1210, который предусматривает резкий рост акцизов.

Как сообщается в принятом законопроекте, теперь за пачку обычных сигарет с января 2020-го придется отдавать 22,7 грн акциза, а за пачку "сигарет", которые применяют в электронных приспособлениях для курения – 24,2 грн. То есть их цены могут вырасти на 1,5 грн больше, чем цены на обычные сигареты.

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Уже в 2021-м акциз на пачку (параллельно будет расти и цена) увеличится до 27,2 грн, а на электронные сигареты – до 29,1 грн.

С 2020 года стоимость сигарет взлетит: названы новые цены

Табачный киоск (иллюстративное фото: УНИАН)

Стоит также напомнить, что ранее украинцам уготовили новую систему штрафов. Как известно, соответствующий законопроект уже разработан правительством, а в данный момент продолжаются согласования по документу. Речь идет о штрафах для нарушителей, которые не соблюдают правила дорожного движения. Авторы документа хотят сделать "отвязку" штрафов и различных взысканий в административном и уголовном кодексах прожиточного минимума и законом необлагаемого минимума доходов граждан.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Госстате рассказали, кто в Украине курит больше всех.

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Новости Украины сигаретыакцизкурение
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