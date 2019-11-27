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В Нью-Йорке запретили электронные сигареты

Новости » Общество     27.11.2019 - 07:12
В Нью-Йорке запретили электронные сигареты
Иллюстративное фото (polezniesoveti.net)

Также проголосовали за запрет всех ароматизаторов, кроме табака

Законодатели Нью-Йорка проголосовали за запрет ароматизированных электронных сигарет. За это проголосовал во вторник, 26 ноября, городской совет, передает Time.

Также горсовет поддержал запрет всех электронных сигарет и жидких ароматизаторов, кроме табака. Сторонники запрета заявили, что они действуют, чтобы защитить молодых людей, чье использование электронных сигарет выросло в последние годы.

Член Демократического городского совета Марк Левин заявил, что "нет более высоких обязательств, чем защита здоровья детей".

Сторонники вейп-индустрии после голосования осудили такое решение, начав бросать поддельные долларовые купюры с балкона палаты горсовета.

Мэр демократов Билл де Блазио заявил, что поддерживает запрет и либо подпишет закон, либо позволит ему вступить в силу автоматически.

Напомним, в США количество жертв, которые курили электронные сигареты, увеличилось до 26 человек.

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Новости Украины электронные сигаретыНью-Йорк
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