З 2020 року вартість цигарок злетить: названі нові ціни

Ціни на цигарки (колаж РБК-Україна)

Вартість тютюнових виробів в Україні буде підніматися до 2021-го року

В Україні ціни на цигарки будуть підвищуватися незалежно від типу тютюнових виробів, в тому числі зросте вартість електронних сигарет. Партія "Слуга народу" розробила і прийняла в першому читанні законопроект №1210, який передбачає різке зростання акцизів.

Як повідомляється в прийнятому законопроекті, тепер за пачку звичайних цигарок з січня 2020-го доведеться віддавати 22,7 грн акцизу, а за пачку "цигарок", які застосовують в електронних пристроях для куріння – 24,2 грн. Тобто їх ціни можуть вирости на 1,5 грн більше, ніж ціни на звичайні сигарети.

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Вже в 2021-му акциз на пачку (паралельно буде зростати і ціна) збільшиться до 27,2 грн, а на електронні сигарети – до 29,1 грн.

Тютюновий кіоск (ілюстративне фото: УНІАН)

Варто також нагадати, що раніше українцям підготували нову систему штрафів. Як відомо, відповідний законопроект вже розроблений урядом, а на даний момент тривають узгодження по документу. Мова йде про штрафи для порушників, які не дотримуються правил дорожнього руху. Автори документа хочуть зробити "відв'язування" штрафів і різних стягнень в адміністративному та кримінальному кодексах прожиткового мінімуму та законом неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Держстаті розповіли, хто в Україні курить більше всіх.