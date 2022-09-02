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2000-ні повернулись! Стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі

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П'ятниця 02 вересня 2022 11:29
2000-ні повернулись! Стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі Колаж РБК-Україна: Який одяг має бути в гардеробі восени 2022
Автор: Світлана Мащенко

Тренди осені 2022 можна охарактеризувати поверненням низької посадки 2000-х, мілітарі, шкірою, та оверсайзом, який котрий сезон не втрачає актуальності. Але це ще не все.

Про тонкощі осіннього гардеробу розповіла в Instagram стиліст Анна Леканова.

За словами експертки, деякі з напрямків перекочували з літнього в осінній сезон.

"В тренді оверсайз, гранжева недбалість і одночасно охайний стиль з елементами шкільної форми - преппі", - пише Анна.

Запам'ятайте ці слова на осінь 2022:

  • Гранж і панк
  • Футуризм
  • Мілітарі
  • Акцент на плечі
  • Шкіряний тотал лук
  • Прозорість
  • Преппі
  • Акцентні рукавички
  • Металік і блиск

2000-ні повернулись! Стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі2000-ні повернулись! Стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі2000-ні повернулись! Стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі2000-ні повернулись! Стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі2000-ні повернулись! Стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі2000-ні повернулись! Стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі2000-ні повернулись! Стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі2000-ні повернулись! Стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі2000-ні повернулись! Стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі

"Якщо коротко, то мода 2000-х повернулась. І як завжди в тренді оверсайз", - додала стиліст.

Тож стрінги поверх джинсів - тепер не соромно, а модно!

Запам'ятайте ці назви, щоб бути в тренді цієї осені:

  • Довгі пальто
  • Брюки карго
  • Низька посадка з 2000-х
  • Гольфи і панчохи
  • Засвічена білизна з 2000-х
  • Корсети і бюст'є
  • Бомбери оверсайз
  • Бахрома
  • Зістарені косухи оверсайз

2000-ні повернулись! Стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі2000-ні повернулись! Стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі2000-ні повернулись! Стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі2000-ні повернулись! Стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі2000-ні повернулись! Стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі2000-ні повернулись! Стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі2000-ні повернулись! Стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі2000-ні повернулись! Стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі2000-ні повернулись! Стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі

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