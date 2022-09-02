2000-ні повернулись! Стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі
Тренди осені 2022 можна охарактеризувати поверненням низької посадки 2000-х, мілітарі, шкірою, та оверсайзом, який котрий сезон не втрачає актуальності. Але це ще не все.
Про тонкощі осіннього гардеробу розповіла в Instagram стиліст Анна Леканова.
За словами експертки, деякі з напрямків перекочували з літнього в осінній сезон.
"В тренді оверсайз, гранжева недбалість і одночасно охайний стиль з елементами шкільної форми - преппі", - пише Анна.
Запам'ятайте ці слова на осінь 2022:
- Гранж і панк
- Футуризм
- Мілітарі
- Акцент на плечі
- Шкіряний тотал лук
- Прозорість
- Преппі
- Акцентні рукавички
- Металік і блиск
"Якщо коротко, то мода 2000-х повернулась. І як завжди в тренді оверсайз", - додала стиліст.
Тож стрінги поверх джинсів - тепер не соромно, а модно!
Запам'ятайте ці назви, щоб бути в тренді цієї осені:
- Довгі пальто
- Брюки карго
- Низька посадка з 2000-х
- Гольфи і панчохи
- Засвічена білизна з 2000-х
- Корсети і бюст'є
- Бомбери оверсайз
- Бахрома
- Зістарені косухи оверсайз
Раніше ми писали, які речі треба викинути негайно, адже вони видають дешевизну.
Також читайте, чим світшот відрізняється від худі, а кофта від светра.