Устарели, прибавляют вес и возраст: фото вещей, которые надо выбросить немедленно

Некоторая одежда и аксессуары настолько коварны, что могут вмиг добавить вам возраста, веса, а также указать на дурной вкус. Если для вас важно, как вы выглядите, стоит пересмотреть гардероб и избавиться от некоторых устаревших вещей.

О тонкостях гардероба рассказала в Instagram стилист Анна Леканова.

Очки в волосах

Забудьте о таком способе носить очки. Это - полная безвкусица. А еще это противоречит этикету, а дужки очков быстро деформируются.

Обзаведитесь специальной цепочкой или же футляром.

Обтягивающая Футболка навыпуск

Это неактуально, визуально делает ноги короче. Футболка собирается в складки и подчеркивает недостатки фигуры.

Вместо этого выберите футболку оверсайз и заправьте ее в брюки или юбку.

Сильно приталенный жакет

Такой жакет не только выдаст вашу несовременность, но и просто будет ограничивать ваши движения.

Вместо этого выберите фасоны прямого кроя и оверсайз.

Силиконовые лямки бюстгальтера

То, что когда-то было "находкой", стоит выбросить. Такие лямки сделают любой образ дешевым.

Сейчас существует много моделей невидимых бюстгальтеров - выбирайте себе по вкусу.

Кружевные платья и футболки

Такие вещи неактуальны, добавляют возраста и веса. Вместо этого выберите футболку с принтом или платье из прошвы.

Все фото: instagram.com/anna.le.nova