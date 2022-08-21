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Устарели, прибавляют вес и возраст: фото вещей, которые надо выбросить немедленно

Новина українською →
Воскресенье 21 августа 2022 10:59
Устарели, прибавляют вес и возраст: фото вещей, которые надо выбросить немедленно Фото: Какие вещи вышли из моды уже давно (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторая одежда и аксессуары настолько коварны, что могут вмиг добавить вам возраста, веса, а также указать на дурной вкус. Если для вас важно, как вы выглядите, стоит пересмотреть гардероб и избавиться от некоторых устаревших вещей.

О тонкостях гардероба рассказала в Instagram стилист Анна Леканова.

Очки в волосах

Забудьте о таком способе носить очки. Это - полная безвкусица. А еще это противоречит этикету, а дужки очков быстро деформируются.

Обзаведитесь специальной цепочкой или же футляром.

Устарели, прибавляют вес и возраст: фото вещей, которые надо выбросить немедленноУстарели, прибавляют вес и возраст: фото вещей, которые надо выбросить немедленно

Обтягивающая Футболка навыпуск

Это неактуально, визуально делает ноги короче. Футболка собирается в складки и подчеркивает недостатки фигуры.

Вместо этого выберите футболку оверсайз и заправьте ее в брюки или юбку.

Устарели, прибавляют вес и возраст: фото вещей, которые надо выбросить немедленноУстарели, прибавляют вес и возраст: фото вещей, которые надо выбросить немедленно

Сильно приталенный жакет

Такой жакет не только выдаст вашу несовременность, но и просто будет ограничивать ваши движения.

Вместо этого выберите фасоны прямого кроя и оверсайз.

Устарели, прибавляют вес и возраст: фото вещей, которые надо выбросить немедленноУстарели, прибавляют вес и возраст: фото вещей, которые надо выбросить немедленно

Силиконовые лямки бюстгальтера

То, что когда-то было "находкой", стоит выбросить. Такие лямки сделают любой образ дешевым.

Сейчас существует много моделей невидимых бюстгальтеров - выбирайте себе по вкусу.

Устарели, прибавляют вес и возраст: фото вещей, которые надо выбросить немедленноУстарели, прибавляют вес и возраст: фото вещей, которые надо выбросить немедленно

Кружевные платья и футболки

Такие вещи неактуальны, добавляют возраста и веса. Вместо этого выберите футболку с принтом или платье из прошвы.

Устарели, прибавляют вес и возраст: фото вещей, которые надо выбросить немедленно

Все фото: instagram.com/anna.le.nova

Ранее мы писали про 8 вещей, которые никогда не выйдут из моды. Они должны быть в гардеробе каждой модницы.

Также читайте, чем свитшот отличается от худи, а кофта от свитера.

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