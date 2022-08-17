ua ru
Ср, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Называем одежду правильно: чем свитшот отличается от худи, а кофта от свитера

Новина українською →
Среда 17 августа 2022 20:00
Называем одежду правильно: чем свитшот отличается от худи, а кофта от свитера Коллаж РБК-Украина:
Автор: Светлана Мащенко

Если вы до сих пор называете все, что сверху - кофта, а все, что снизу - брюки или юбка, пришло время расставить все по местам.

Как не запутаться в свитшотах, худи, кардигланах, регламах и т. д. в Instaram рассказала стилист Анна Леканова.

Пуловер, свитер и джемпер

Пуловер имеет вырез V-образной формы, свитер - высокий воротник (более 5 см), а джемпер - круглый вырез.

Называем одежду правильно: чем свитшот отличается от худи, а кофта от свитера

Реглан и лонгслив

Реглан - это на самом деле особый покрой, когда рукав и плечо составляют одно целое, а лонгслив - это та же футболка, только с длинным рукавом.

Называем одежду правильно: чем свитшот отличается от худи, а кофта от свитера

Толстовка, худи и свитшот

Толстовка - плотная трикотажная одежда с застежкой (с капюшоном или без), худи - трикотажное изделие с капюшоном и большим карманом посредине, свитшот - трикотажное изделие с резинками на карманах и поясе, без капюшона и кармана.

Называем одежду правильно: чем свитшот отличается от худи, а кофта от свитера

Анорак и бомбер

Анорак - легкая ветрозащитная куртка из плотной ткани с капюшоном, которая надевается через голову и не имеет сплошного разреза с застежкой спереди.

Бомбер - куртка с резинками на окончаниях пояса и рукавов. Изначально был создан для пилотов ВВС США.

Называем одежду правильно: чем свитшот отличается от худи, а кофта от свитера

Кардиган и кофта

Кардиган - вязаный предмет одежды с застежкой на пуговицах по всей длине.

Кофта - вязаный предмет одежды с вшитым по всей длине замком. Может быть с различными воротниками.

Называем одежду правильно: чем свитшот отличается от худи, а кофта от свитера

Бушлат и дафлокт

Бушлат - двубортное укороченное пальто на теплой подкладке с отложным воротником.

Дафлокт - однобортное пальто прямого кроя с особенными застежками и зачастую с капюшоном.

Называем одежду правильно: чем свитшот отличается от худи, а кофта от свитера

Кейп и пончо

Кейп - верхняя одежда, похожая на пальто А-силуэта, с прорезями для рук. Имеет застежку и часто воротник.

Пончо - отрез прямоугольной ткани с отверстием для головы.

Называем одежду правильно: чем свитшот отличается от худи, а кофта от свитера

Все фото: instagram.com/anna.le.nova

Ранее стилист также рассказала, как отличить устаревшую одежду от актуальной.

Также мы писали, как правильно носит рваные джинсы, чтобы всегда быть в тренде.

Читайте РБК-Украина в Google News
одежда мода
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь