Называем одежду правильно: чем свитшот отличается от худи, а кофта от свитера

Если вы до сих пор называете все, что сверху - кофта, а все, что снизу - брюки или юбка, пришло время расставить все по местам.

Как не запутаться в свитшотах, худи, кардигланах, регламах и т. д. в Instaram рассказала стилист Анна Леканова.

Пуловер, свитер и джемпер

Пуловер имеет вырез V-образной формы, свитер - высокий воротник (более 5 см), а джемпер - круглый вырез.

Реглан и лонгслив

Реглан - это на самом деле особый покрой, когда рукав и плечо составляют одно целое, а лонгслив - это та же футболка, только с длинным рукавом.

Толстовка, худи и свитшот

Толстовка - плотная трикотажная одежда с застежкой (с капюшоном или без), худи - трикотажное изделие с капюшоном и большим карманом посредине, свитшот - трикотажное изделие с резинками на карманах и поясе, без капюшона и кармана.

Анорак и бомбер

Анорак - легкая ветрозащитная куртка из плотной ткани с капюшоном, которая надевается через голову и не имеет сплошного разреза с застежкой спереди.

Бомбер - куртка с резинками на окончаниях пояса и рукавов. Изначально был создан для пилотов ВВС США.

Кардиган и кофта

Кардиган - вязаный предмет одежды с застежкой на пуговицах по всей длине.

Кофта - вязаный предмет одежды с вшитым по всей длине замком. Может быть с различными воротниками.

Бушлат и дафлокт

Бушлат - двубортное укороченное пальто на теплой подкладке с отложным воротником.

Дафлокт - однобортное пальто прямого кроя с особенными застежками и зачастую с капюшоном.

Кейп и пончо

Кейп - верхняя одежда, похожая на пальто А-силуэта, с прорезями для рук. Имеет застежку и часто воротник.

Пончо - отрез прямоугольной ткани с отверстием для головы.

Все фото: instagram.com/anna.le.nova