До 200 тисяч або тюрма. Які штрафи і покарання "світять" за ухилення від мобілізації

В Україні найближчим часом мають намір посилити відповідальність за ухилення від мобілізації та інші військові правопорушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №10379, що опублікований на сайті Верховної Ради.

Що саме зміниться і на скільки це вдарить по кишенях ухилянтів

Кабмін пропонує внести зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів і, зокрема, значно збільшити штрафи за військові правопорушення.

Так, за порушення правил військового обліку (наприклад, за ухилення від постановки на облік) пропонується збільшити штраф у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 500 до 17 000 грн). Зараз сума штрафу становить 3 400-5 100 грн.

За порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію пересічних громадян будуть штрафувати на суму від 25 500 до 34 000 грн, а посадовцям "світитиме" від 34 000 до 85 000 грн.

Варто зазначити, що за порушення цього самого законодавства в особливий період штраф сягатиме від 34 000 до 51 000 грн для громадян та від 153 000 до 204 000 грн для посадовців.

Крім того, осіб, які порушать законодавство під час дії особливого періоду може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з'ясування обставин правопорушення - до трьох діб.

Додамо, що кримінальне покарання за ухилення від мобілізації наразі передбачено у вигляді від трьох до п'яти років позбавлення волі. Після прийняття змін до закону дане покарання може бути застосоване в тому числі для громадян, які відмовляють від проходження медичного огляду.

Чому відповідальність за військові правопорушення вирішили посилити

Цілями та завданнями проєкту Закону, йдеться у пояснювальній записці, зокрема, є удосконалення з урахуванням вимог воєнного стану засад адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Окрім посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за військові правопорушення у Кабміні хочуть також запровадити механізм, за яким не складається протокол у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень.

Йдеться про випадки, коли розгляд правопорушень віднесено до ТЦК СП, якщо особа не з'являється без поважних причин або без повідомлення причин не прибуття на виклик територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, бувши належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявністю у територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підтверджувальної інформації про отримання особою виклику.

Зміни в процесі мобілізації України

Уряд і Міноборони працюють над змінами щодо правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Серед ініціатив, які лунали від Міноборони - це можливість розсилати військовозобов'язаним електронні сповіщення для запрошення у військкомати. Зокрема й тим, хто перебуває за кордоном.

Президент Володимир Зеленський під час своєї нещодавньої пресконференції поділився, що Генштаб звернувся з запитом щодо мобілізації додаткових 450-500 тисяч українців.

Зокрема, вже відомо, хто з українців матиме право на відстрочку згідно з новим законопроєктом щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, який Кабмін вніс до Верховної ради України.

Також згідно з текстом нового законопроєкту, уряд, серед іншого, пропонує надсилати повістки через електронний кабінет призовника.