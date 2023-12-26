До 200 тысяч или тюрьма. Какие штрафы и наказания "светят" за уклонение от мобилизации

В Украине в ближайшее время намерены усилить ответственность за уклонение от мобилизации и другие военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №10379, опубликованный на сайте Верховной Рады.

Что именно изменится и на сколько это ударит по карманам "уклонистов"

Кабмин предлагает внести изменения в Административный и Уголовный кодексы и, в частности, значительно увеличить штрафы за военные правонарушения.

Так, за нарушение правил военного учета (например, за уклонение от постановки на учет) предлагается увеличить штраф в размере от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8 500 до 17 000 грн). Сейчас сумма штрафа составляет 3400-5100 грн.

За нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации рядовых граждан будут штрафовать на сумму от 25 500 до 34 000 грн, а должностным лицам будет "светить" от 34 000 до 85 000 грн.

Следует отметить, что за нарушение этого же законодательства в особый период штраф будет составлять от 34 000 до 51 000 грн для граждан и от 153 000 до 204 000 грн для должностных лиц.

Кроме того, лица, нарушающие законодательство во время действия особого периода, могут быть задержаны на срок до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления лица и/или выяснения обстоятельств правонарушения - до трех суток.

Добавим, что уголовное наказание за уклонение от мобилизации предусмотрено в виде от трех до пяти лет лишения свободы. После принятия изменений в закон данное наказание применимо, в том числе для граждан, отказывающих от прохождения медицинского осмотра.

Почему ответственность за военные правонарушения решили усилить

Целями и задачами проекта Закона, говорится в объяснительной записке, в частности, есть усовершенствование с учетом требований военного положения основ административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационную подготовку и мобилизацию.

Кроме ужесточения административной и уголовной ответственности за военные правонарушения в Кабмине хотят также ввести механизм, по которому не составляется протокол в случае совершения в особый период административных правонарушений.

Речь идет о случаях, когда рассмотрение правонарушений отнесено к ТЦК СП, если лицо не появляется без уважительных причин или без уведомления причин не прибытия на вызов территориальных центров комплектования и социальной поддержки, являясь надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у территориальных центров комплектования и социальной поддержки подтверждающей информации о получении лицом вызова.

Изменения в процессе мобилизации Украины

Правительство и Минобороны работают над изменениями по правилам мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Среди инициатив, звучавших от Минобороны - это возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления для приглашения в военкоматы. В том числе и тем, кто находится за границей.

Президент Владимир Зеленский во время своей недавней пресс-конференции поделился, что Генштаб обратился с запросом по мобилизации дополнительных 450-500 тысяч украинцев.

В частности, уже известно, кто из украинцев будет иметь право на отсрочку согласно новому законопроекту по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы, который Кабмин внес в Верховную Раду Украины.

Также согласно тексту нового законопроекта правительство, среди прочего, предлагает присылать повестки через электронный кабинет призывника.