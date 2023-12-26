До 200 тысяч или тюрьма. Какие штрафы и наказания "светят" за уклонение от мобилизации
В Украине в ближайшее время намерены усилить ответственность за уклонение от мобилизации и другие военные преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №10379, опубликованный на сайте Верховной Рады.
Что именно изменится и на сколько это ударит по карманам "уклонистов"
Кабмин предлагает внести изменения в Административный и Уголовный кодексы и, в частности, значительно увеличить штрафы за военные правонарушения.
Так, за нарушение правил военного учета (например, за уклонение от постановки на учет) предлагается увеличить штраф в размере от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8 500 до 17 000 грн). Сейчас сумма штрафа составляет 3400-5100 грн.
За нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации рядовых граждан будут штрафовать на сумму от 25 500 до 34 000 грн, а должностным лицам будет "светить" от 34 000 до 85 000 грн.
Следует отметить, что за нарушение этого же законодательства в особый период штраф будет составлять от 34 000 до 51 000 грн для граждан и от 153 000 до 204 000 грн для должностных лиц.
Кроме того, лица, нарушающие законодательство во время действия особого периода, могут быть задержаны на срок до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления лица и/или выяснения обстоятельств правонарушения - до трех суток.
Добавим, что уголовное наказание за уклонение от мобилизации предусмотрено в виде от трех до пяти лет лишения свободы. После принятия изменений в закон данное наказание применимо, в том числе для граждан, отказывающих от прохождения медицинского осмотра.
Почему ответственность за военные правонарушения решили усилить
Целями и задачами проекта Закона, говорится в объяснительной записке, в частности, есть усовершенствование с учетом требований военного положения основ административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационную подготовку и мобилизацию.
Кроме ужесточения административной и уголовной ответственности за военные правонарушения в Кабмине хотят также ввести механизм, по которому не составляется протокол в случае совершения в особый период административных правонарушений.
Речь идет о случаях, когда рассмотрение правонарушений отнесено к ТЦК СП, если лицо не появляется без уважительных причин или без уведомления причин не прибытия на вызов территориальных центров комплектования и социальной поддержки, являясь надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у территориальных центров комплектования и социальной поддержки подтверждающей информации о получении лицом вызова.
Изменения в процессе мобилизации Украины
Правительство и Минобороны работают над изменениями по правилам мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
Среди инициатив, звучавших от Минобороны - это возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления для приглашения в военкоматы. В том числе и тем, кто находится за границей.
Президент Владимир Зеленский во время своей недавней пресс-конференции поделился, что Генштаб обратился с запросом по мобилизации дополнительных 450-500 тысяч украинцев.
В частности, уже известно, кто из украинцев будет иметь право на отсрочку согласно новому законопроекту по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы, который Кабмин внес в Верховную Раду Украины.
Также согласно тексту нового законопроекта правительство, среди прочего, предлагает присылать повестки через электронный кабинет призывника.
Ранее генерал ВСУ оценил, возможно ли мобилизовать 500 000 украинцев во время войны.
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