(Де)мобілізація, призов та електронні запрошення в ТЦК: головне з великого інтерв'ю Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров дав інтерв'ю "Суспільному", де розповів про те, чому не можлива повна демобілізація під час війни, впровадження електронних запрошень до ТЦК та те, коли в Раду внесуть зміни щодо мобілізації.

Про мобілізацію та коли очікувати змін

На думку міністра, процеси мобілізації в країні "демонізували". "У нас, на жаль, сприймається, що служити Батьківщині - це покарання. Ці світоглядні речі треба змінити: і підходи до них, і формати", - сказав Умєров.

За його словами, влада готує "матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації", яка має бути зрозуміла суспільству.

"Нам, як суспільству, треба зрозуміти, як ми відвойовуватимемо землі. І в цьому плані мобілізація, демобілізація, відстрочка, соціальний захист - ці питання потребують роз'яснення чи зміни", - каже Умеров.

Він анонсував, що найближчими днями законопроєкт про зміни в мобілізації можуть зареєструвати у Верховній Раді.

Про додаткову мобілізацію 450-500 тисяч людей

Також глава оборонного відомства прокоментував слова президента Володимира Зеленського про запит додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей. Наголосивши, що країна має 3,5 тисячі кілометрів лінії, яку треба боронити.

"Є стабілізаційні дії, є оборонні, є контрнаступ. Я не буду йти в деталі, але вище керівництво просто хотіло дати відповідь суспільству. Якщо військові кажуть Кабміну: "Дайте, будь ласка, нам енну кількість людей" - звісно, Кабінет міністрів і Верховна Рада питають, що ми будемо робити з тими, хто вже служить, і що будуть робити люди, яких ми хочемо мобілізувати? Тому ми почали консультації і суспільство буде мати відповіді на ці питання в цьому законопроєкті", - пояснив Умєров.

Нагадаємо, що це питання РБК-Україна розбирало окремо в матеріалі.

Про віковий поріг

Умєров допустив, що Міноборони, можливо, проситиме про призов чоловіків з 25 до 60 років. Якщо аргументації буде достатньо, щоб суспільство це сприйняло.

"По-перше, ми хочемо зробити облік всіх категорій, які будемо пропонувати. Після цього хочемо окреслити, як ми будемо їм повідомляти, щоб це не було як зараз, на вулицях. Після цього хочемо, щоб категорії людей, яких ми будемо просити мобілізуватись, проходили медичний огляд. І тоді ми їм будемо пояснювати, де та як вони зможуть обрати професію", - сказав міністр.

Про електронні запрошення у військкомат

За його словами, Міноборони розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне сповіщення.

"Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що - це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку - чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково", - пояснив Умєров.

Втім, він також додав, що подібні запрошення отримають й ті чоловіки-громадяни України, які перебувають за кордоном.

"Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім", - заявив Умєров та зазначив, що відомство працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.

Демобілізація після війни

На думку міністра оборони, повна демобілізація для військовослужбовців буде можливою тільки після війни. Але поки війна триває, вони зможуть отримати "перепочинок або часткове звільнення".

"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно", - говорить Умєров.

Про чоловіків призовного віку за кордоном

Міністр оборони прокоментував свої слова щодо чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон.

"Я там говорив про запит на справедливість. І в цьому плані сказав, що є категорії людей, які ми розглядаємо для призову, наприклад, категорія від 25 років до 60. Як ці слова подали, не знаю", - пояснив Умєров.

Щодо відповідальності за ухилення від мобілізації, він заявив: "Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче взяти участь в тому, щоб боронити свою країну". Про це детальніше в матеріалі.

Він наголосив, що відомство оперує даними щодо того, кільки українських чоловіків призовного віку після початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон.

"Останні півтора місяця ми консолідували всі бази даних. Тобто бачимо, скільки у нас в Україні, скільки за кордоном, перевіряємо це разом з МЗС, тобто у нас є така інформація", - каже Умєров.

Про відносини Зеленського та Залужного

На питання про те, яке в міністра враження щодо взаємодії президента Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, він ухилився від прямої відповіді, посилаючись на те, що не хоче переходити на особистості, але зауважив, що робота йде в штатному режимі.

"Майже кожен тиждень у нас є селектори, Ставки - працюємо поки в робочому режимі. Якщо будуть питання, я - та людина, яка вийде і це доповість. На даний відрізок часу ми працюємо в штатному режимі", - говорить Умєров.

Про підтримку Заходу

Коментуючи питання щодо затримки допомоги Україні від США, він послався на відповідь військових: "Ситуація складна, але контрольована". Водночас міністр пояснив, що гасла, що США та ЄС нібито "відмовилися" від підтримки українців роздмухують росіяни.

"Коли говорити про США, там є декілька питань, які не стосуються України. Є внутрішнє питання стіни на кордоні з Мексикою, яке вони обговорюють. Це як у нас у Верховній Раді теж таке відбувається: якщо вам не вистачає голосів, потрібно йти до інших фракцій і домовлятися, але щось і цим фракціям потрібно актуалізувати. Наша остання розмова з міністром оборони США - стовідсоткова підтримка з питання України є, вона відбудеться за процедурою, яку вони зараз обговорюють. Він наголосив, що підтримка продовжиться - це головне", - запевнив Умєров.

Про фронт та брак озброєння

Глава Міноборони заявив, що робиться "можливе і неможливе", щоб Україна була забезпечена озброєнням. Але визнає - у світі бувають й інші конфлікти, які забирають ресурси західних виробництв.

"Ми починаємо конкурувати за те, щоб купити боєприпаси. Для цього ми розробили стратегію оборонного виробництва в нашій країні і запустили програми по оборонно-промисловому комплексу, щоб зменшити ризик щодо постачання боєприпасів, ракет та іншої номенклатури", - заявив Умєров.

Розуміючи це, в Міноборони розробили план, подивилися на внутрішні спроможності, на те, де ще можна купити, і наразі йде спілкування з партнерами, каже міністр.

Про дрони для армії

На питання, чи підйомне завдання для держави виробляти, закуповувати і поставляти 10 тисяч FPV-дронів на день, він відповів ствердно.

"Я своїм колегам сказав: якщо мене через 100 днів звільнять, я зможу суспільству відповісти, що план 2024-го ми зробили. І в цьому плані є кількість по всій номенклатурі включно з дронами. Згідно з потребами зараз починаємо їх закуповувати їх, виробляти, працювати з партнерами, щоб вони теж надіслали як міжнародно-технічну допомогу. Всю кількість, яку озвучують і волонтери, і керівництво, ми можемо виконати", - оцінив Умєров.

Нагадаємо, 19 грудня президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна наступного року виготовить мільйон FPV-дронів. Детально про це в матеріалі РБК-Україна.

Міністр каже, що Міноборони працює над прискоренням і збільшенням можливостей закупівлі та виробництва дронів на 2024 рік, окремо від уже затверджених 55 млрд грн.

Крім того, говорячи про нещодавню презентацію агентства "Державний Оператор Тилу", наголосив, що "ми маємо зробити політику закупівель, запустити окремі агентства з летальних закупівель і нелетальних, які зараз зробили".