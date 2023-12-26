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Електронний кабінет призовника та правила для повісток: як пропонують змінити мобілізацію

Україна, Вівторок 26 грудня 2023 00:14
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Електронний кабінет призовника та правила для повісток: як пропонують змінити мобілізацію Фото: які зміни пропонує Кабмін в новому проєкті про мобілізацію (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби Кабмін вніс до Верховної ради України ввечері 25 грудня. Уряд, серед іншого, пропонує надсилати повістки через електронний кабінет призовника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний проект закону.

У тексті законопроєкту пропонується встановлення вимог до повісток про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також порядок їх вручення громадянам України. Повістка може бути вручена громадянину особисто:

  • в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
  • за місцем проживання (перебування) представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейськими;
  • за місцем роботи представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, роботодавцем або поліцейськими;
  • в громадських місцях представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейськими.
  • повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.

Пропонується також надання повноважень національній поліції України щодо участі у заходах мобілізації, залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Також хочуть залучити органи місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних та військових адміністрацій, підприємств, установ і організацій до активної участі у заходах проведення мобілізації, зокрема під час оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, до збірних пунктів та військових частин.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт має створити умови для "належного укомплектування бойових підрозділів під час відсічі збройної агресії проти України".

Зміни в процесі мобілізації України

Уряд і Міноборони працюють над змінами щодо правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Серед ініціатив, які лунали від Міноборони - це можливість розсилати військовозобов'язаним електронні сповіщення для запрошення у військкомати. Зокрема й тим, хто перебуває за кордоном.

Президент Володимир Зеленський під час своєї нещодавньої прес-конференції поділився, що Генштаб звернувся з запитом щодо мобілізації додаткових 450-500 тисяч українців.

Зокрема, вже відомо, хто з українців матиме право на відстрочку згідно з новим законопроєктом щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, який Камбін вніс до Верховної ради України.

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