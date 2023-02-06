200 грн за "погладити собак". Досвідчена лижниця показала ціни у Буковелі в розпал сезону

Українці завжди дивувались високими цінами на відпочинок у Буковелі. Попри війну та невдалий лижний сезон через відсутність снігу, вартість послуг та розваг на цьому курорті все одно не опустилась.
У скільки зараз обійдеться задоволення покататись на лижах у Буковелі, розповіла туристка Ірина Мрійлива у на своєму ТіkTok каналі.
Ірина - лижниця із досвідом, тому не вражена цінами цьогорічного сезону. За її словами, через плюсову температуру дві третини трас не працюють. А ті, що функціонують, підійдуть більше для новачків.
Разом із цим туристка наголошує, що попри поганий сезон, ціни не змінилися. Лижниця поділилась вартістю катання на лижах, показала цінники на підйомники, "Буковельські американські гірки" та інші цікаві речі.
Ціни на послуги:
Ціни на підйомники: звичайний, пільговий, VIP
Нагадуємо, що зараз у Буковелі триває так званий "високий" сезон із максимальними цінами. Він завершиться 17 березня. Тоді вартість на послуги та розваги трохи знизиться.
Відпочинок у Буковелі (скриншот відео)
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