Курс долара продовжив падіння: скільки коштує валюта в Україні 3 лютого

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 15 копійок до 40,30 гривень за долар. Курс євро впав на 10 копійок до 43,75 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,65 грн (39,80 – 2 лютого)

продаж – 40,30 грн (40,45 – 2 лютого) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 42,75 грн (42,90 – 2 лютого),

продаж – 43,75 грн (43,85 – 2 лютого) за євро. Середній курс злотого складає: купівля - 9,00 грн (9,00 - 2 лютого),

продаж – 9,25 грн (9,25 – 2 лютого) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 3 лютого становить 40,1724 грн за євро (+0,3401 грн). Таким чином, офіційний курс уперше в історії перевищив рівень 40 гривень.