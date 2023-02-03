Курс долара продовжив падіння: скільки коштує валюта в Україні 3 лютого
Фото: курс долара впав на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
В обмінних пунктах України сьогодні, 3 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 15 копійок до 40,30 гривень за долар. Курс євро впав на 10 копійок до 43,75 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,65 грн (39,80 – 2 лютого)
- продаж – 40,30 грн (40,45 – 2 лютого) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 42,75 грн (42,90 – 2 лютого),
- продаж – 43,75 грн (43,85 – 2 лютого) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля - 9,00 грн (9,00 - 2 лютого),
- продаж – 9,25 грн (9,25 – 2 лютого) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня).
Водночас курс євро на 3 лютого становить 40,1724 грн за євро (+0,3401 грн). Таким чином, офіційний курс уперше в історії перевищив рівень 40 гривень.
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