Кімнати по 5 тисяч: як виглядає найдорожчий студентський гуртожиток України (відео)

Найдорожчий гуртожиток України студентам пропонує Національний університет "Острозька академія". Там житло підвищеного комфорту коштує понад 3 тисячі гривень з особи за тримісну кімнату, кімнати-студії з кухнею - понад 5 тисяч гривень.

Як виглядає найдорожчий гуртожиток України

"Острозьку академію" називають ще українським Кембриджем через науковий підхід до навчання. ВНЗ є найстарішим у Східній Європі й знаходиться в однойменному місті Острог.

Саме сюди приїхав Педан і разом із донькою влаштував екскурсію "Острозькою академією" для глядачів "УніверСheck 2. Професії".

Зокрема зірки дізналися інсайти від студентів про навчання та розглядають популярні у виші спеціальності: "Національна безпека" та "Політологія".

"Ми намагалися дізнатися, які недоліки має "Острозька академія", але студенти в один голос заявляли, що вони відсутні. Хоч один, нам здається, ми все ж знайшли - це висока ціна на гуртожиток", - каже ведучий.

Ось так виглядають кімнати гуртожитку від "Острозької академії" (скриншот)

Також Олександру показали гуртожиток підвищеного комфорту, у якому тримісна кімната зі зручностями коштує 3060 гривень в місяць з особи. А кімната-студія з кухнею - 5400 грн.

При цьому, зважаючи на вартість навчання в "Острозькій академії" від 23 до 29 тисяч гривень за рік, ціна проживання в гуртожитку доволі висока. Але за словами студентів, зараз гуртожитки працюють більше як хостели.

І живуть вони там почергово: спершу заїжджають і місяць навчаються офлайн одні, потім їдуть додому, де навчаються онлайн, а на зміну приїжджають інші.

"Також нам пояснили, що є гуртожитки з демократичними цінами, - від 700 грн за місяць, але туди потрапити ми не змогли. Тож які там умови - не знаємо”, - говорить Педан.