200 грн за "погладить собак". Опытная лыжница показала цены в Буковеле в разгар сезона

Украинцы всегда удивлялись высоким ценам на отдых в Буковеле. Несмотря на войну и неудачный лыжный сезон из-за отсутствия снега, стоимость услуг и развлечений на этом курорте не опустилась.
Во сколько сейчас обойдется удовольствие прокатиться на лыжах в Буковеле, рассказала туристка Ирина Мрийлива в своем ТіkTok канале.
Ирина - лыжница с опытом, поэтому не поражена ценами этого сезона. По ее словам, из-за плюсовой температуры 70% трасс не работают. А функционирующие подойдут больше для новичков.
Вместе с этим туристка отмечает, что, несмотря на плохой сезон, цены не изменились. Лыжница поделилась стоимостью катания на лыжах, показала ценники на подъемники, "Буковельские американские горки" и другие интересные вещи.
Цены на услуги:
Цены на подъемники: обычный, льготный, VIP
Напомним, что сейчас в Буковеле продолжается так называемый "высокий" сезон с максимальными ценами. Он завершится 17 марта. Тогда стоимость на услуги и развлечения немного снизится.
Отдых в Буковеле (скриншот видео)
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