200 грн за "погладить собак". Опытная лыжница показала цены в Буковеле в разгар сезона

Какие цены сейчас в Буковеле

Ирина - лыжница с опытом, поэтому не поражена ценами этого сезона. По ее словам, из-за плюсовой температуры 70% трасс не работают. А функционирующие подойдут больше для новичков.

Вместе с этим туристка отмечает, что, несмотря на плохой сезон, цены не изменились. Лыжница поделилась стоимостью катания на лыжах, показала ценники на подъемники, "Буковельские американские горки" и другие интересные вещи.

Цены на услуги:

Катание на лыжах или сноуборде - 1300 грн в день

Аренда снаряжения - 350 грн

Этнопарк "Гуцулленд" - 250 грн билет для взрослого

Каток (45 минут катания): утром с 10:30 по 11:15 - 190 грн, днем с 11:30 по 16:15 - 230 грн, вечером с 17:00 по 21:45 - 310 грн

Сноутюбинг: 1 спуск - 90 грн, 5 спусков - 360 грн, 10 спусков - 590 грн

Родельбан (Буковельские американские горки) - 1 место 600 грн, 2 места 900 грн

"Хаски хаус" - 200 грн за "погладить собак", но если выпадет снег, то можно будет и прокатиться.

Подъемники в Буковеле (скриншот видео)

Цены на подъемники: обычный, льготный, VIP

1 обзорный подъем - 200 грн, 150 грн, 400 грн

1 подъем - 400 грн, 300 грн, 800 грн

1 подъем мультилифт - 100 грн, 70 грн

3 часа - 800 грн, 550 грн, 1600 грн

Пол дня (08:30 по 13:30) - 1000 грн, 700 грн, 2000 грн

Пол дня (11:30 по 16:30) - 1050 грн, 750 грн, 2100 грн

Вечернее (15:50 по 19:30) - 1300 грн, 900 грн, 2600 грн

1 день (08:30 - 19:30) - 1300 грн, 900 грн, 2600 грн

2 дня - 2550 грн, 1800 грн, 5100 грн

3 дня - 3650 грн, 2550 грн, 7300 грн

4 дня - 4750 грн, 3300 грн, 9500 грн

5 дней - 5750 грн, 4000 грн, 11500 грн

6 дней - 6450 грн, 4500 грн, 12900 грн

7 дней - 7250 грн, 5050 грн, 14500 грн

3 дня на выбор - 4150 грн, 2900 грн, 8300 грн

5 дней на выбор - 6450 грн, 4500 грн, 12900 грн,

10 дней на выбор - 10450 грн, 7300 грн, 20900 грн

Brilliant - 23 250 грн,

Bukovel Card - 90 грн

Напомним, что сейчас в Буковеле продолжается так называемый "высокий" сезон с максимальными ценами. Он завершится 17 марта. Тогда стоимость на услуги и развлечения немного снизится.

Отдых в Буковеле (скриншот видео)