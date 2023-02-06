200 грн за "погладити собак". Досвідчена лижниця показала ціни у Буковелі в розпал сезону

Українці завжди дивувались високими цінами на відпочинок у Буковелі. Попри війну та невдалий лижний сезон через відсутність снігу, вартість послуг та розваг на цьому курорті все одно не опустилась.

У скільки зараз обійдеться задоволення покататись на лижах у Буковелі, розповіла туристка Ірина Мрійлива у на своєму ТіkTok каналі.

Які ціни зараз у Буковелі

Ірина - лижниця із досвідом, тому не вражена цінами цьогорічного сезону. За її словами, через плюсову температуру дві третини трас не працюють. А ті, що функціонують, підійдуть більше для новачків.

Разом із цим туристка наголошує, що попри поганий сезон, ціни не змінилися. Лижниця поділилась вартістю катання на лижах, показала цінники на підйомники, "Буковельські американські гірки" та інші цікаві речі.

Ціни на послуги:

Катання на лижах або сноуборді - 1300 грн на день

Оренда спорядження - 350 грн

Етнопарк "Гуцулленд" - 250 грн квиток для дорослого

Ковзанка (45 хвилин катання): зранку з 10:30 по 11:15 - 190 грн, вдень з 11:30 по 16:15 - 230 грн, ввечері з 17:00 по 21:45 - 310 грн

Сноутюбінг: 1 спуск - 90 грн, 5 спусків - 360 грн, 10 спусків - 590 грн

Родельбан (Буковельські американські гірки) - 1 місце 600 грн, 2 місця 900 грн

"Хаскі хаус" - 200 грн за "погладити собак", але якщо випаде сніг, то можна буде і покататися.

Підйомники у Буковелі (скриншот відео)

Ціни на підйомники: звичайний, пільговий, VIP

1 оглядовий підйом - 200 грн, 150 грн, 400 грн

1 підйом - 400 грн, 300 грн, 800 грн

1 підйом мультиліфт - 100 грн, 70 грн

3 години - 800 грн, 550 грн, 1600 грн

Пів дня (08:30 по 13:30) - 1000 грн, 700 грн, 2000 грн

Пів дня (11:30 по 16:30) - 1050 грн, 750 грн, 2100 грн

Вечірнє (15:50 по 19:30) - 1300 грн, 900 грн, 2600 грн

1 день (08:30 - 19:30) - 1300 грн, 900 грн, 2600 грн

2 дні - 2550 грн, 1800 грн, 5100 грн

3 дні - 3650 грн, 2550 грн, 7300 грн

4 дні - 4750 грн, 3300 грн, 9500 грн

5 днів - 5750 грн, 4000 грн, 11500 грн

6 днів - 6450 грн, 4500 грн, 12900 грн

7 днів - 7250 грн, 5050 грн, 14500 грн

3 дні на вибір - 4150 грн, 2900 грн, 8300 грн

5 днів на вибір - 6450 грн, 4500 грн, 12900 грн,

10 днів на вибір - 10450 грн, 7300 грн, 20900 грн

Brilliant - 23250 грн,

Bukovel Card - 90 грн

Нагадуємо, що зараз у Буковелі триває так званий "високий" сезон із максимальними цінами. Він завершиться 17 березня. Тоді вартість на послуги та розваги трохи знизиться.

Відпочинок у Буковелі (скриншот відео)