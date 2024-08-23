20 свіжих українських пісень, які треба послухати вже зараз

TVORCHI та Klavdia Petrivna - "Орбіти"

Артисти кажуть, що результат співпраці став неочікуваним навіть для них самих, так як жоден з трьох не міг подумати, що вдасться поєднати такі різні стилі музики та створити щось разом. А відео на "Орбіти" наповнене естетикою, харизматичною хореографією та легкою іронією.

Жадан і Собаки - "Дивні люди"

Сергій Жадан і його банда випустили альбом "Злий". Пропонуємо послухати трек, який вже полюбився багатьом меломанам. Це пісня про те, що дивні люди мають сили і натхнення вимагати чогось у Господа. Це вам не "Мої люди" Олега Винника, якого в цій добірці, звісно ж, не буде з вагомої причини.

KOZAK SIROMAHA і Gordiy Starukh - "Tanok"

Олександр Люббоженко презентував свій перший альбом "VYTYNANKA". На платівці більшість пісень народні, у яких KOZAK SIROMAHA і Ко додали своєї оздоби, є також і кілька авторських, які народилися у Олександра і Гордія під час самого процесу. Насолодіться однм з найяскравіших треків альбому.

Ансамбль ЗСУ & EL Кравчук & "Весняні голоси" & "Співочі пташки" - "Dear Kharkiv"

Всі кошти з переглядів відеокліпу та прослуховувань пісні на стримінгових майданчиках будуть перераховані на відновлення Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Пам'ятайте, що велика перемога починається з маленьких успіхів, об'єднуймось, бо разом ми сила!

МУР - "Мільйон"

Учасники МУРу зазначають, що пісня Остапа Вишні відрізняється від загального настрою мюзиклу, як і сам гуморист відрізнявся від інших мешканців Будинку Слово.

"Остап Вишня був чи не найпопулярнішим письменником свого часу. Настільки улюбленим народом, що тільки Вишня міг хизуватись мільйонними тиражами.

Звідси і назва… Закатований, зламаний москвою, попри 10 років таборів, попри війну Остап Вишня продовжив дарувати людям радість та усмішки", - коментують артисти.

Vyshebaba і alyona alyona - "Моє покоління"

Павло Вишебаба і Альона Савраненко створили дуже красиву поетичну роботу!

Наталка Карпа - "Все буде Україна"

Цю емоційно-потужну роботу артистці допомогли створити донька Злата та дружина VovaZIL’Vova - Уляна. А за візуалізацію пісні треба подякувати Любомиру Левицькому.

Я Тоня - "Відчуваєш щось?"

Якби можна було втілити атмосферу культового серіалу "Секс і місто" у пісню, то це була би саме ця композиція, каже співачка. Адже саме цей серіал надихнув її на створення легкого, чуттєвого, сповненого романтичного флеру треку.

Марія Бурмака - "Україна серденько"

Цю пісню артистка написала вночі після того, як Київ зазнав однієї із наймасштабніших ракетних атак, коли одна із ракет влучила в "Охматдит"...

TRINY T - "Харків"

Артистка присвячує цей трек "кожному, хто любить, цінує і безкінечно вірить у чудове, найкраще місто на Землі - місто Харків".

vioria - "Погана ідея"

Молода зірка випустила новий альбом “Кістки”, який є "поєднанням прожитих емоцій, почуттів та нового досвіду", який трапляється на її життєвому шляху. Слухайте трек "Погана ідея" і додавайте його у свої плейлисти - це хороша ідея.

SUROV & VovaZiLvova - "Прокидайся"

Це пісня про те, що саме сьогодні ми маємо підтримувати один одного і робити все можливе задля перемоги. Не вчора і не завтра, а саме сьогодні!

"Немає часу на відчай!" - нагадують музиканти.

АСАФАТОV - "Бо"

Артист влучає у сплін, у ментальний стан, який зараз багатьох затягує і нуртує...

Роман Скорпіон - "В твоїх очах"

Ця енергійна, танцювальна і "автобіографічна" пісня відображає багатогранність людських почуттів та переживань.

Також зверніть увагу на ці пісні:

NANA - "Лікую"

Oi FUSK - "ЛЮ"

Гоня - "Мультивсесвіт"

ba.latskii - "Обійми"

GREMO - "ПТАХОLOVE"

CKAYA - "Все ж таки"