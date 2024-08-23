20 свіжих українських пісень, які треба послухати вже зараз

Хочете зарядитися позитивними емоціями та відчути ритм української музики? Тоді наша добірка з 20 найкращих пісень саме для вас!
РБК-Україна (проект Styler) зібрало треки, які змусять вас танцювати, співати та відчувати кожну ноту. Не пропустіть можливість відкрити для себе нові музичні горизонти!
Артисти кажуть, що результат співпраці став неочікуваним навіть для них самих, так як жоден з трьох не міг подумати, що вдасться поєднати такі різні стилі музики та створити щось разом. А відео на "Орбіти" наповнене естетикою, харизматичною хореографією та легкою іронією.
Сергій Жадан і його банда випустили альбом "Злий". Пропонуємо послухати трек, який вже полюбився багатьом меломанам. Це пісня про те, що дивні люди мають сили і натхнення вимагати чогось у Господа. Це вам не "Мої люди" Олега Винника, якого в цій добірці, звісно ж, не буде з вагомої причини.
Олександр Люббоженко презентував свій перший альбом "VYTYNANKA". На платівці більшість пісень народні, у яких KOZAK SIROMAHA і Ко додали своєї оздоби, є також і кілька авторських, які народилися у Олександра і Гордія під час самого процесу. Насолодіться однм з найяскравіших треків альбому.
Всі кошти з переглядів відеокліпу та прослуховувань пісні на стримінгових майданчиках будуть перераховані на відновлення Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Пам'ятайте, що велика перемога починається з маленьких успіхів, об'єднуймось, бо разом ми сила!
Учасники МУРу зазначають, що пісня Остапа Вишні відрізняється від загального настрою мюзиклу, як і сам гуморист відрізнявся від інших мешканців Будинку Слово.
"Остап Вишня був чи не найпопулярнішим письменником свого часу. Настільки улюбленим народом, що тільки Вишня міг хизуватись мільйонними тиражами.
Звідси і назва… Закатований, зламаний москвою, попри 10 років таборів, попри війну Остап Вишня продовжив дарувати людям радість та усмішки", - коментують артисти.
Павло Вишебаба і Альона Савраненко створили дуже красиву поетичну роботу!
Цю емоційно-потужну роботу артистці допомогли створити донька Злата та дружина VovaZIL’Vova - Уляна. А за візуалізацію пісні треба подякувати Любомиру Левицькому.
Якби можна було втілити атмосферу культового серіалу "Секс і місто" у пісню, то це була би саме ця композиція, каже співачка. Адже саме цей серіал надихнув її на створення легкого, чуттєвого, сповненого романтичного флеру треку.
Цю пісню артистка написала вночі після того, як Київ зазнав однієї із наймасштабніших ракетних атак, коли одна із ракет влучила в "Охматдит"...
Артистка присвячує цей трек "кожному, хто любить, цінує і безкінечно вірить у чудове, найкраще місто на Землі - місто Харків".
Молода зірка випустила новий альбом “Кістки”, який є "поєднанням прожитих емоцій, почуттів та нового досвіду", який трапляється на її життєвому шляху. Слухайте трек "Погана ідея" і додавайте його у свої плейлисти - це хороша ідея.
Це пісня про те, що саме сьогодні ми маємо підтримувати один одного і робити все можливе задля перемоги. Не вчора і не завтра, а саме сьогодні!
"Немає часу на відчай!" - нагадують музиканти.
Артист влучає у сплін, у ментальний стан, який зараз багатьох затягує і нуртує...
Ця енергійна, танцювальна і "автобіографічна" пісня відображає багатогранність людських почуттів та переживань.
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Раніше ми згадували найкращі кліпи та цитати Кузьми Скрябіна, які торкнуться будь-якого серця.
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