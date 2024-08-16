Скрябін, Соловій, ОЕ та інші. 25 свіжих українських пісень для серпневого настрою

Літо - це час для нових емоцій та вражень. І українська музика може подарувати їх удосталь.

РБК-Україна (проект Styler) зробило для вас добірку з 25 нових пісень серпня, які торкнуться твоєї душі та змусять тебе відчути весь спектр почуттів.

Океан Ельзи feat. John Rzeznik - "Lighthouse"

Ця пісня стала синглом до майбутнього англомовного альбому ОЕ. Її Вакарчук і Ко записали у колаборації з відомим американським співаком, фронтменом рок-групи Goo Goo Dolls Джоном Резніком. З одного боку, дехто навіть не відразу упізнає в цій пісні звичних "океанів". А з іншого - це вже хіт. І з цим нічого не зробиш.

Христина Соловій - "Кучерики"

Співачка у своїй впізнаваній манері переспівала народну пісню "Тому коса добре косить". Вийшло ніжно, лірично і красиво. Як завжди.

KADNAY - "FeeltheLove"

Каднай зробив дійсно крутий трек, який має всі шанси стати європейським хітом.

Мертвий Півень - "Цигарка"

Легендарний гурт презентував круту пісню на вірші українського поета, представника "Розстріляного відродження" Майка Йогансена, який був нащадком вікінгів та старобільських козаків.



YAKTAK і VLADA K - "Увімкни"

Юна співачка і кумир української молоді презентували спільну пісню, в якій вони описали важливість творчості для кожного артиста та те, що душу кожного виконавця можна розгледіти в текстах його пісень.

QUEST PISTOLS & WELLBOY & Parfeniuk - "Дів чина"

Це історія про невдачі в коханні та розчарування, але також про надію на майбутнє щастя. Головна героїня, дівчина, вирішує обрати самотність після невдалих стосунків. Водночас пісня несе глибоке емоційне послання про те, що кожна жінка заслуговує на справжню любов, яка приведе до щасливого завершення.

Скрябін & Yurcash - "Кузьма"

Юрко Юрченко і музиканти гурту Скрябін презентували ліричне відео до пісні, присвяченої Андрію Кузьменку, який 17 серпня святкував би день народження.

Там, де сонце встає,

Там, де горя не є,

Там ти з нами назавжди,

Ти був і ти є!

Там, на високій горі,

Палають зорі-зорі,

Там ти з нами назавжди.

Ти був і ти є!

Alena Omargalieva - "Подих вітру"

Поп-зірка подарувала друге життя своєму з Тамерланом суперхіту, який зазвучав українською, а тисячам прихильників - можливість повернутися у той час, коли ця пісня розривала музичні чарти та нічні клуби

Сергій Лазановський - "Мала"

Переможець "Голосу країни" випустив нову позитивно-романтичну композицію. Ця пісня - звернення до коханої, з якою ліричний герой хоче бути все своє життя. У лейтмотиві пісні лежить історія прабабусі співака, яка в дитинстві поділилася з онуком історією свого кохання.

KAROOKA - "Тренд"

Це трек, який несе в собі сенси, якими пронизана вся творчість артистки - боротьба зі стереотипами, любов до себе, бунт та руйнація соціальних «норм» і ролі жінки у суспільстві.

MBreeze - "Рюкзачок"

Фіналісти сьомого сезону шоу "X-Фактор" і учасники Нацвідбору на Євробачення випустили новий альбом "Послання". Пропонуємо послухати милий і водночас дуже серйозний трек, який задає тон усій платівці.

Максим Бородін & Zlata Ognevich - "Без тебе"

Ця пісня розповідає про моменти, коли без коханої людини все видається позбавленим сенсу і про ту неймовірну силу, яку ми отримуємо, коли ми разом.

Нікіта Кісельов - "Полин"

Це пісня присвячена болісному розриву стосунків, що зруйнував плани пари на майбутнє, а натомість залишив лише розбите серце.

Nichka і Balsam - "Вириватись"

Ця пісня описує внутрішній стан людини, яка відчуває себе загубленою в сучасному світі, де бетонні джунглі та технології створюють відчуття замкнутості та ізоляції.

Геля Зозуля - "Таке життя"

Артистка заспівала те, що болить і турбує, але в жартівливій формі. До слова, "народна" назва пісні - "Генератори гудуть".

YAROMIYA - "Солона карамель"

"Солона карамель" - це не просто назва пісні, а й метафора кохання. Солодка пристрасть і гіркий досвід переплітаються в ній, як смаки карамелі, створюючи незабутній смак почуттів.

Ostrovskyi - "Ейфорія"

Це атмосферний гімн невгамовної молодості, коли життя - це калейдоскоп нових вражень і захопливих пригод.

SANNA - "Захисти"

Ця пісня є особливою, оскільки її текст створений на вірш батька співачки, який був головним отаманом Українського вільного козацтва.

Панас Буйний - "Дівчино"

Співак, відомий своїми гострими висловлюваннями та піснями, які збирають мільйони переглядів у YouTube і TikTok, вкотре здивував шанувальників піснею для жінок. Цього разу артист присвятив оду іконі жіночності - Даші Астаф’євій.





Також наполегливо рекомендуємо вам послухати ще такі нові пісні від українських артистів:

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mine і Lipatova - "Останнє літо"

Геля Зозуля і Adam - "Особистий рай"

YUVI - "Спрага не в справі"