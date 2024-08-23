20 свежих украинских песен, которые нужно послушать уже сейчас

Хотите зарядиться положительными эмоциями и ощутить ритм украинской музыки? Тогда наша подборка из 20 лучших песен для вас!
РБК-Украина (проект Styler) собрало треки, которые заставят вас танцевать, петь и ощущать каждую ноту. Не упустите возможность открыть для себя новые музыкальные горизонты!
Артисты говорят, что результат сотрудничества стал неожиданным даже для них самих, так как ни один из трех не мог подумать, что удастся соединить столь разные стили музыки и создать что-то вместе. А видео на "Орбіти" наполнено эстетикой, харизматичной хореографией и легкой иронией.
Сергей Жадан и его банда выпустили альбом "Злий". Предлагаем послушать трек, который уже полюбился многим меломанам. Это песня о том, что у странных людей есть силы и вдохновение требовать чего-то у Господа. Это вам не "Мої люди" Олега Винника, которого в этой подборке, конечно же, не будет по веской причине.
Александр Люббоженко представил свой первый альбом "VYTYNANKA". На пластинке большинство песен народные, к которым KOZAK SIROMAHA и Ко добавили свои украшения, есть также и несколько авторских, родившихся у Александра и Гордия во время самого процесса. Насладитесь одним из самых ярких треков альбома.
Все средства с просмотров видеоклипа и прослушиваний песни на стриминговых площадках будут перечислены на восстановление Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Помните, что большая победа начинается с маленьких успехов, объединяемся, потому что вместе мы сила!
Участники МУРа отмечают, что песня Остапа Вишни отличается от общего настроения мюзикла, как и сам юморист отличался от других жителей Дома Слово.
"Остап Вишня был едва ли не самым популярным писателем своего времени. Настолько любимым народом, что только Вишня мог кичиться миллионными тиражами.
Отсюда и название… Замученный, сломанный москвой, несмотря на 10 лет лагерей, несмотря на войну, Остап Вишня продолжил дарить людям радость и улыбки", - комментируют артисты.
Павел Вышебаба и Алена Савраненко создали очень красивую поэтическую работу!
Эту эмоционально-мощную работу артистке помогли создать дочь Злата и жена VovaZIL'Vova - Ульяна. А за визуализацию песни нужно поблагодарить Любомира Левицкого.
Если бы можно было воплотить атмосферу культового сериала "Секс и город" в песню, это была бы именно эта композиция, говорит певица. Ведь именно этот сериал вдохновил ее на создание легкого, чувственного, исполненного романтического флера трека.
Эту песню артистка написала ночью после того, как Киев испытал одну из самых масштабных ракетных атак, когда одна из ракет попала в "Охматдет"...
Артистка посвящает этот трек "каждому, кто любит, ценит и бесконечно верит в прекрасный, самый лучший город на Земле - город Харьков".
Молодая звезда выпустила новый альбом "Кістки", который является "сочетанием прожитых эмоций, чувств и нового опыта", который встречается на ее жизненном пути. Слушайте трек "Погана ідея" и добавляйте его в свои плейлисты - это хорошая идея.
Это песня о том, что именно сегодня мы должны поддерживать друг друга и делать все возможное для победы. Не вчера и завтра, а именно сегодня!
"Нет времени на отчаяние!" - напоминают музыканты.
Артист попадает в сплин, в ментальное состояние, которое сейчас многих затягивает и бурлит...
Эта энергичная, танцевальная и "автобиографическая" песня отражает многогранность человеческих чувств и переживаний.
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Ранее мы вспоминали лучшие клипы и цитаты Кузьмы Скрябина, которые коснутся любого сердца.
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