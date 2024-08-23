20 свежих украинских песен, которые нужно послушать уже сейчас

TVORCHI и Klavdia Petrivna - "Орбіти"

Артисты говорят, что результат сотрудничества стал неожиданным даже для них самих, так как ни один из трех не мог подумать, что удастся соединить столь разные стили музыки и создать что-то вместе. А видео на "Орбіти" наполнено эстетикой, харизматичной хореографией и легкой иронией.

Жадан и Собаки - "Дивні люди"

Сергей Жадан и его банда выпустили альбом "Злий". Предлагаем послушать трек, который уже полюбился многим меломанам. Это песня о том, что у странных людей есть силы и вдохновение требовать чего-то у Господа. Это вам не "Мої люди" Олега Винника, которого в этой подборке, конечно же, не будет по веской причине.

KOZAK SIROMAHA и Gordiy Starukh - "Tanok"

Александр Люббоженко представил свой первый альбом "VYTYNANKA". На пластинке большинство песен народные, к которым KOZAK SIROMAHA и Ко добавили свои украшения, есть также и несколько авторских, родившихся у Александра и Гордия во время самого процесса. Насладитесь одним из самых ярких треков альбома.

Ансамбль ВСУ & EL Кравчук & "Весняні голоси" & "Співочі пташки" - "Dear Kharkiv"

Все средства с просмотров видеоклипа и прослушиваний песни на стриминговых площадках будут перечислены на восстановление Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Помните, что большая победа начинается с маленьких успехов, объединяемся, потому что вместе мы сила!

МУР - "Мільйон"

Участники МУРа отмечают, что песня Остапа Вишни отличается от общего настроения мюзикла, как и сам юморист отличался от других жителей Дома Слово.

"Остап Вишня был едва ли не самым популярным писателем своего времени. Настолько любимым народом, что только Вишня мог кичиться миллионными тиражами.

Отсюда и название… Замученный, сломанный москвой, несмотря на 10 лет лагерей, несмотря на войну, Остап Вишня продолжил дарить людям радость и улыбки", - комментируют артисты.

Vyshebaba и alyona alyona - "Моє покоління"

Павел Вышебаба и Алена Савраненко создали очень красивую поэтическую работу!

Наталка Карпа - "Все буде Україна"

Эту эмоционально-мощную работу артистке помогли создать дочь Злата и жена VovaZIL'Vova - Ульяна. А за визуализацию песни нужно поблагодарить Любомира Левицкого.

Я Тоня - "Відчуваєш щось?"

Если бы можно было воплотить атмосферу культового сериала "Секс и город" в песню, это была бы именно эта композиция, говорит певица. Ведь именно этот сериал вдохновил ее на создание легкого, чувственного, исполненного романтического флера трека.

Мария Бурмака - "Україна серденько"

Эту песню артистка написала ночью после того, как Киев испытал одну из самых масштабных ракетных атак, когда одна из ракет попала в "Охматдет"...

TRINY T - "Харків"

Артистка посвящает этот трек "каждому, кто любит, ценит и бесконечно верит в прекрасный, самый лучший город на Земле - город Харьков".

vioria - "Погана ідея"

Молодая звезда выпустила новый альбом "Кістки", который является "сочетанием прожитых эмоций, чувств и нового опыта", который встречается на ее жизненном пути. Слушайте трек "Погана ідея" и добавляйте его в свои плейлисты - это хорошая идея.

SUROV & VovaZiLvova - "Прокидайся"

Это песня о том, что именно сегодня мы должны поддерживать друг друга и делать все возможное для победы. Не вчера и завтра, а именно сегодня!

"Нет времени на отчаяние!" - напоминают музыканты.

АСАФАТОВ - "Бо"

Артист попадает в сплин, в ментальное состояние, которое сейчас многих затягивает и бурлит...

Роман Скорпион - "В твоїх очах"

Эта энергичная, танцевальная и "автобиографическая" песня отражает многогранность человеческих чувств и переживаний.

Также обратите внимание на эти песни:

NANA - "Лікую"

Oi FUSK - "ЛЮ"

Гоня - "Мультивсесвіт"

ba.latskii - "Обійми"

GREMO - "ПТАХОLOVE"

CKAYA - "Все ж таки"