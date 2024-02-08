"Війна - це не шоу". 20 сильних цитат Залужного про Україну, ЗСУ і нашу перемогу

Про Україну та українців

"Те, що відбувається, і те, що ми тримаємося - це українські люди, український солдат, український сержант, український офіцер, які щодня гинуть, калічаться, але тримають свої позиції. І сьогодні вони роблять цю перемогу".

"Феномен, який дозволяє нам битися досі - наш український народ... Ці люди переповнені ідеєю захисту своїх рідних, своїх близьких, своєї сім'ї".

Про роботу

"Я не роблю нічого надзвичайного. Я просто виконую свою роботу - ту, яку люблю найбільше".

"Завжди можна бути нормальним… Залишатися людиною в будь-якій ситуації - це найголовніше".

"Я точно не вважаю себе найрозумнішим. Я повинен, і я слухаю тих, хто "в полі". Тому що ініціатива - саме там".

Залужному "болить" за багатьох (фото: facebook.com/CinCAFU)

Про війну та контрнаступ

"Це не шоу, за яким увесь світ спостерігає і робить ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю".

"Важливо розуміти, що цю війну неможливо виграти зброєю минулого покоління та застарілими методами".

"Для кожної війни необхідно знаходити лише свою унікальну стратегію і логіку, яка дозволить вже в нових умовах віднайти шлях до перемоги".

Про ЗСУ

"Основа нашої стійкості - люди. Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю. Це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі та свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, б'ють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти".

"За дев'ять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо пам'ятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі".

"У сучасних умовах ЗСУ разом з іншими складовими сил оборони держави, володіють спроможностями, які дозволяють не тільки знищувати ворога, але й забезпечують існування самої державності".

Віра Залужного в ЗСУ - безмежна (фото: facebook.com/CinCAFU)

Про ворогів

"Росіян і будь-яких інших ворогів треба знищувати. Просто вбивати. І, головне, ми не повинні боятися цього".

"Якщо зараз ми не знищимо цього ворога, будемо знищені ми".

"Давайте будемо чесними. Це - феодальна держава, де найдешевший ресурс - людське життя. А для нас… Найдорожче, що у нас є - наші люди".

Про майбутнє

"Ми будемо боротися до останньої краплі крові".

"У мене багато страхів... Наше завдання - підготуватися до найгірших і найбільш імовірних сценаріїв. І ми будемо намагатися мінімізувати можливі наслідки того, що може бути".

"Так само як під час Першої світової війни, ми досягли рівня технологій, який ставить нас у глухий кут... Ми бачимо все, що робить ворог. І вони бачать все, що робимо ми. Щоб вийти з глухого кута, нам потрібно щось нове. Як-от порох, який винайшли китайці і яким ми досі вбиваємо один одного".

Легко не буде - Залужний це знає (фото: facebook.com/CinCAFU)

Про перемогу

"Знаючи про росіян те, що я знаю з перших вуст, наша перемога не буде остаточною... Наша перемога стане можливістю перевести подих і підготуватися до наступної війни".

"Наша перемога однозначно - звільнення усієї окупованої території України. Вся територія має бути вільна. Але цього замало. Україна як держава має зробити усе, щоб все що відбулась і розпочалось 24 лютого ніколи не повторилось".

"На мою думку, немає більшого виклику для військового командира, ніж своєчасне розуміння того, що кожна війна формується по-різному... Перемога потребує унікальної стратегії та підпорядковується унікальній логіці".

Відставка Залужного

Нагадаємо, ввечері 8 лютого президент Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Натомість новим головнокомандувачем ЗСУ призначений Олександр Сирський.