"Война - это не шоу". 20 сильных цитат Залужного про Украину, ВСУ и нашу победу

Об Украине и украинцах

"То, что происходит, и то, что мы держимся - это украинские люди, украинский солдат, украинский сержант, украинский офицер, которые ежедневно гибнут, калечатся, но держат свои позиции. И сегодня они делают эту победу".

"Феномен, позволяющий нам сражаться до сих пор - наш украинский народ... Эти люди переполнены идеей защиты своих родных, своих близких, своей семьи".

О работе

"Я не делаю ничего сверхъестественного. Я просто выполняю свою работу - ту, которую люблю больше всего".

"Всегда можно быть нормальным… Оставаться человеком в любой ситуации - это самое главное".

"Я точно не считаю себя самым умным. Я должен, и я слушаю тех, кто "в поле". Потому что инициатива - именно там".

Залужному "болит" за многих (фото: facebook.com/CinCAFU)

О войне и контрнаступлении

"Это не шоу, за которым весь мир наблюдает и делает ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью".

"Важно понимать, что эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами".

"Для каждой войны необходимо находить лишь свою уникальную стратегию и логику, которая позволит уже в новых условиях найти путь к победе".

О ВСУ

"Основа нашей стойкости - люди. Обычные люди. Обычные Герои. Среди нас. С нами в строю. Это люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома и свое государство от вражеской неспровоцированной и неоправданной агрессии. Это люди, которые сейчас, в эту минуту, бьют оккупанта, держат позиции, мерзнут в холодной, но родной земле, спасают жизнь собратьям, помогают войску всем, чем можно помочь".

"За девять лет войны мы стали крепче бетона и стали, потому что помним примеры несокрушимости защитников ДАПа и Азовстали".

"В современных условиях ВСУ вместе с другими составляющими сил обороны государства обладают способностями, которые не только позволяют уничтожать врага, но и обеспечивают существование самой государственности".

Вера Залужного в ВСУ - безгранична (фото: facebook.com/CinCAFU)

О врагах

"Россиян и любых других врагов нужно уничтожать. Просто убивать. И, главное, мы не должны бояться этого".

"Если сейчас мы не уничтожим этого врага, будем уничтожены мы".

"Давайте будем честными. Это - феодальное государство, где самый дешевый ресурс - человеческая жизнь. А для нас… Самое дорогое, что у нас есть - наши люди".

О будущем

"Мы будем бороться до последней капли крови".

"У меня много страхов... Наша задача - подготовиться к худшим и наиболее вероятным сценариям. И мы будем пытаться минимизировать возможные последствия того, что может быть".

"Так же как во время Первой мировой войны мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик... Мы видим все, что делает враг. И они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из тупика, нам нужно что-то новое. Как порох, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга".

Легко не будет - Залужный это знает (фото: facebook.com/CinCAFU)

О победе

"Зная о россиянах то, что я знаю из первых уст, наша победа не будет окончательной... Наша победа станет возможностью перевести дыхание и подготовиться к следующей войне".

"Наша победа однозначно - освобождение всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть свободна. Но этого мало. Украина как государство должно сделать все, чтобы все, что произошло и началось 24 февраля, никогда не повторилось".

"По моему мнению, нет большего вызова для военного командира, чем своевременное понимание того, что каждая война формируется по-разному... Победа нуждается в уникальной стратегии и подчиняется уникальной логике".

Отставка Залужного

Напомним, вечером 8 февраля президент Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Вместо него, новым главнокомандующим ВСУ назначен Александр Сырский.