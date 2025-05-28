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Пригодницькі фільми для всієї родини: пориньте у вир захопливих подій

Середа 28 травня 2025 19:45
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Пригодницькі фільми для всієї родини: пориньте у вир захопливих подій Ці фільми для всієї родини дозволять зануритися в неймовірні пригоди (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Іноді для затишного родинного вечора достатньо обрати гарний фільм. Ці історії подарують незабутні емоції та перенесуть у світ неймовірних подій.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує добірку фільмів, які сподобаються дорослим, підліткам та дітям!

"Фонтан молодості"

Брат і сестра об'єднують у небезпечній місії заради пошуку міфічного Джерела молодості. Ця пригода змінить їхні життя назавжди та змусить переглянути їхні мотиви.


"Minecraft: Фільм"

Четверо невдах опиняються у світі чудес, де все навколо процвітає завдяки уяві. Але щоб повернутися додому, вони мусять пізнати фантастичний світ та пройти низку випробувань на міцність та сміливість.


"Небезпечний Генрі"

Юнак з надздібностями опиняється в паралельній реальності. Він змушений протистояти різним перешкодам та лиходіям, аби знайти вихід з пастки та повернутися додому.


"Електричний штат"

Пригодницький блокбастер про дівчину-мандрівницю, яка шукає загубленого брата. А на допомогу їй приходять милий та загадковий робот і ексцентричний бродяга.


"Веном: Останній танець" (Venom: The Last Dance)

Колишній репортер Едді та його інопланетний симбіот Веном зіштовхуються з новою небезпекою. Цього разу їм доводиться боротися не лише за власне життя, а й долю людства.


"Секретний штаб"

Під час прогулянки після школи Чарлі разом з друзями знаходить під своїм будинком секретну штаб-квартиру і розуміє, що його батько є наймогутнішим супергероєм світу. Тепер вони мусять об'єднатися, щоб врятувати світ.


"Мій друг пінгвін"

Зворушлива історія про небайдужість до тварин. Після порятунку самотнього пінгвіна головний герой знаходить справжнього друга. Їхній зв'язок допомагає чоловікові впоратися з депресією та зневірою, а також нагадує про важливість турботи про довкілля.

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