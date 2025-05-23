Ці 6 романтичних фільмів змінять погляд на стосунки: обов'язково до перегляду

Хочете краще зрозуміти складний світ стосунків? Ці романтичні фільми змусять по-новому поглянути на кохання та надихнуть краще пізнати себе.

Від комедій до мелодрам - РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує добірку фільмів, які зігріють серце та душу.

"Кохання з попередженням"

Молода юристка Люсі втомилася від поведінки свого керівника Джорджа, який використовує її як особисту помічницю. Вона наважується на звільнення, але змушена відпрацювати два тижні. І тут герої усвідомлюють, що мають не лише робочі почуття.



"Коли Гаррі зустрів Саллі"

Класична романтична історія, у якій досліджують питання, чи можлива дружба між чоловіком та жінкою. Після першої зустрічі шляхи Гаррі та Саллі періодично перетинаються у житті. Вони обговорюють свої стосунки та поступово усвідомлюють почуття одне до одного.



"Кохання та інші неприємності"

Романтична комедія розповідає про експертку Паулу, яку наймають батьки, аби вона допомогла їхньому синові покинути дім. Зрештю незвичний метод "лікування" дівчини призводить до низки комічних ситуацій та неочікуваних почуттів.



"Ідеальне побачення"

Щоб зібрати гроші на коледж, старшокласник Брукс створює застосунок, де будь-хто може найняти його як фальшивого бойфренда. Проте з часом ця пригода змушує хлопця замислитися над своїм життям.



"Обіцяти - ще не одружитись"

Американська мелодрама про те, як знову знайти своє кохання. Фільм розповідає про групу друзів з Балтимору, які намагаються розібратися у складнощах сучасних стосунків.



"Розлучення по-американські"

Після сварки Гері та Брук наважуються на розставання, проте жоден з них не хоче покидати спільну квартиру. Це призводить до емоційни протистоянь, які змушують пару перегляну свої стосунки.