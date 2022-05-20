20 мая: что сегодня нельзя делать, основные приметы, у кого именины

20 мая 2022 года православный мир отмечает воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.
Что можно и нельзя делать, традиции, главные приметы - читайте далее в материале Styler.
Отметим, что этот праздник посвящен Библейским событиям, произошедшим в 4 веке на территории Византии. В народе его называют Купальница и Иван-бражник.
После кончины первого христианского благоверного императора Константина Великого императорский престол занял его сын Констанций, который уклонился в ересь Ария, отрицавшего единосущие Сына Божия с Отцом. В утверждение святого Православия Господь явил в Иерусалиме дивное знамение.
В дни Святой Пятидесятницы, 7 мая 351 года, в третьем часу утра на небе явилось изображение равноконечного Креста Господня, сиявшее неизреченным светом, превосходившим свет солнца. Свидетелем был весь народ, пораженный великим ужасом и удивлением.
Именины или день ангела отмечают обладатели следующих имен: Антон, Иван, Михаил и Степан.
Как мы ранее писали, появился календарь праздников на июнь 2022 года.
Также читайте, когда в этом году будем праздновать День вышиванки.
Кстати, синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом.