20 мая: что сегодня нельзя делать, основные приметы, у кого именины

Отметим, что этот праздник посвящен Библейским событиям, произошедшим в 4 веке на территории Византии. В народе его называют Купальница и Иван-бражник.

После кончины первого христианского благоверного императора Константина Великого императорский престол занял его сын Констанций, который уклонился в ересь Ария, отрицавшего единосущие Сына Божия с Отцом. В утверждение святого Православия Господь явил в Иерусалиме дивное знамение.

В дни Святой Пятидесятницы, 7 мая 351 года, в третьем часу утра на небе явилось изображение равноконечного Креста Господня, сиявшее неизреченным светом, превосходившим свет солнца. Свидетелем был весь народ, пораженный великим ужасом и удивлением.

Главные приметы этого дня

Радуга вечером — погода будет ясной.

Радуга утром — дождливый день.

Кольцо вокруг луны — к ветру.

На восходе лучи солнца разных цветов — к плохой погоде.

Дождь — к теплому сентябрю.

Дождь создает на лужах пену — ненастье окажется продолжительным.

Радуга, в которой преобладает зеленый цвет — к дождю.

На закате солнце красное и кажется больше обычного — к ветреной погоде.

Пчелы с самого утра активно летают — будет гроза.

Муравьи лезут на ноги — к жаре.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя заниматься гаданиями, предсказаниями будущего — судьбу можно изменить в худшую сторону.

Нельзя ругаться, сквернословить, чертыхаться, употреблять бранные слова — в душе поселится негатив.

Нельзя лгать, преувеличивать, лицемерить, льстить, говорить неправду о других людях, разводить слухи и сплетни —ложь вас не приведет ни к чему другому, кроме проблем и неурядиц, которые изменят жизнь человека.

Именины или день ангела отмечают обладатели следующих имен: Антон, Иван, Михаил и Степан.