20 травня: що сьогодні не можна робити, основні прикмети, у кого іменини

20 травня 2022 року православний світ відзначає спогад явища на небі Хреста Господнього в Єрусалимі.
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Відзначимо, що це свято присвячене біблійним подіям, що відбулися в 4 столітті на території Візантії. У народі його називають Купальниця і Іван-бражник.
Після смерті першого християнського благовірного імператора Костянтина Великого імператорський престол зайняв його син Констанцій, який ухилився в єресь Арія, що заперечував єдиносущя Сина Божого з батьком. В утвердження святого Православ'я Господь явив в Єрусалимі дивне знамення.
У дні Святої П'ятидесятниці, 7 травня 351 року, о третій годині ранку на небі з'явилося зображення рівнокінечного Хреста Господнього, сяяло невимовним світлом, що перевершував світло сонця. Свідком був весь народ, вражений великим жахом і подивом.
Іменини або День ангела відзначають володарі наступних імен: Антон, Іван, Михайло і Степан.
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