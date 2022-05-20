20 травня: що сьогодні не можна робити, основні прикмети, у кого іменини

Відзначимо, що це свято присвячене біблійним подіям, що відбулися в 4 столітті на території Візантії. У народі його називають Купальниця і Іван-бражник.

Після смерті першого християнського благовірного імператора Костянтина Великого імператорський престол зайняв його син Констанцій, який ухилився в єресь Арія, що заперечував єдиносущя Сина Божого з батьком. В утвердження святого Православ'я Господь явив в Єрусалимі дивне знамення.

У дні Святої П'ятидесятниці, 7 травня 351 року, о третій годині ранку на небі з'явилося зображення рівнокінечного Хреста Господнього, сяяло невимовним світлом, що перевершував світло сонця. Свідком був весь народ, вражений великим жахом і подивом.

Головні прикмети цього дня

Веселка ввечері - погода буде ясною.

Веселка вранці - дощовий день.

Кільце навколо місяця - до вітру.

На сході промені сонця різних кольорів - до поганої погоди.

Дощ - до теплого вересня.

Дощ створює на калюжах піну - негода виявиться тривалим.

Веселка, в якій переважає зелений колір — до дощу.

На заході сонце червоне і здається більше звичайного - до вітряної погоди.

Бджоли з самого ранку активно літають - буде гроза.

Мурахи лізуть на ноги-до спеки.

Що не можна робити в цей день

Не можна займатися ворожіннями, прогнозами майбутнього - долю можна змінити в гіршу сторону.

Не можна лаятися, лихословити, чортихатися, вживати лайливі слова - в душі оселиться негатив.

Не можна брехати, перебільшувати, лицемірити, лестити, говорити неправду про інших людей, розводити чутки і плітки - брехня вас не приведе ні до чого іншого, крім проблем і негараздів, які змінять життя людини.

Іменини або День ангела відзначають володарі наступних імен: Антон, Іван, Михайло і Степан.