20-летний парень попал в реанимацию после купания в Азовском море

На пляже курортной Кирилловки в Запорожской области произошел несчастный случай. Молодой человек серьезно пострадал во время купания в Азовском море. Об этом сообщает местное издание Gazeta.zp.ua.

20-летний парень пошел купаться и в какой-то момент начал захлебываться и пошел ко дну. Инцидент произошел 15 июля.

Очевидцы происшествия пришли молодому человеку на помощь и достали его из воды. Но парень уже успел захлебнуться. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас он находится в реанимационном отделении Акимовской центральной районной больницы. Причины произошедшего устанавливаются.

Отметим, что в Кирилловке, которая является одним из самых популярных курортов Украины ужасающая ситуация с санитарией.

В сети показали огромную мусорную свалку, кишащую крысами, гадюками и червями возле туристической базы на Бирючьем полуострове.

"Так выглядит въезд на базу отдыха "Любава". Вонь от мусорника стоит на всю округу", - говорит на видео Дмитрий Воловик, директор Национального парка Приазовский.

Антисанитария в Кирилловке (видео: YouTube/Риа Мелитополь)

Напомним, недавно на побережье Азовского моря существенно испортилась погода. В сети показали шторм вблизи курортной Кирилловки.

Ранее сообщалось, что на Азовском море заметили нашествие больших жалящих медуз, которые подплывают очень близко к берегу и доставляют неприятности отдыхающим там людям.

К слову, отдыхающие на Азовском море пожаловались, что в воде появились морские блохи. Они атакуют прямо в воде и больше всего от их укусов страдают дети.