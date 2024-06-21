2 головні ознаки, що в морозильній камері не можна заморожувати продукти

Заморожування продуктів стало невідємною частиною сучасного життя. Це дозволяє зекономити час, гроші та завжди мати під рукою запас свіжих продуктів. Однак, є певні ознаки, які свідчать про те, що не можна заморожувати їжу в морозильній камері.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.
Однією з найвірніших ознак того, що з вашою морозильною камерою щось не так, є шар льоду на стінках.
Шари льоду у вашій морозильній камері можуть блокувати вентиляційні отвори та датчики морозильної камери, тому це може спричинити проблеми з продуктивністю приладу та підтримувати температуру в морозильній камері надто низькою.
Може здатися, що чим нижча температура, тим краще.
Однак, це погано, адже це не збереже їжу ефективніше, а лише збільшить вашу енергію рахунки.
Ви можете придбати термометр для морозильної камери, щоб контролювати фактичну температуру. Це може допомогти вам уникнути проблем, якщо ваші датчики або морозильна камера не підтримують стабільну температуру.
Якщо на термостаті встановлено занадто низьке значення, знадобиться дві секунди, щоб скинути його до ідеальної температури морозильника.
Майте на увазі, що ви не відразу помітите різницю у своїй морозильній камері: знадобиться близько доби, перш ніж налаштування почнуть діяти.
Якщо лід або їжа блокує вентиляційні отвори у вашій морозильній камері, то це може перешкоджати належній циркуляції повітря. А це призведе до коливань.
Щілини вздовж дверцят морозильної камери можуть спричинити проблеми з регулюванням температури. Очистіть дверні ущільнювачі та відрегулюйте петлі, щоб вони добре герметизувалися.
Якщо лід блокує вентиляційні отвори та всі стіни, то можливо, доведеться розморозити морозильну камеру, щоб повернути їй ідеальну форму.
Багато виробників рекомендують розморожувати морозильну камеру щорічно, щоб мінімізувати проблеми.
Щоб розморозити морозильну камеру, необхідно:
Раніше ми повідомляли, чи можна заморожувати молоко і як довго воно зберігається.
Також ми писали, як не можна зберігати їжу в морозилці.