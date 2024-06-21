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2 головні ознаки, що в морозильній камері не можна заморожувати продукти

Як правильно заморожувати продукти (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Заморожування продуктів стало невідємною частиною сучасного життя. Це дозволяє зекономити час, гроші та завжди мати під рукою запас свіжих продуктів. Однак, є певні ознаки, які свідчать про те, що не можна заморожувати їжу в морозильній камері.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Ознаки, що не можна заморожувати продукти в морозилці

Ви бачите шар льоду на стінах

Однією з найвірніших ознак того, що з вашою морозильною камерою щось не так, є шар льоду на стінках.

Шари льоду у вашій морозильній камері можуть блокувати вентиляційні отвори та датчики морозильної камери, тому це може спричинити проблеми з продуктивністю приладу та підтримувати температуру в морозильній камері надто низькою.

Надто низька температура

Може здатися, що чим нижча температура, тим краще.

Однак, це погано, адже це не збереже їжу ефективніше, а лише збільшить вашу енергію рахунки.

Ви можете придбати термометр для морозильної камери, щоб контролювати фактичну температуру. Це може допомогти вам уникнути проблем, якщо ваші датчики або морозильна камера не підтримують стабільну температуру.

Що робити, якщо морозильна камера сильно морозить

Відрегулюйте термостат

Якщо на термостаті встановлено занадто низьке значення, знадобиться дві секунди, щоб скинути його до ідеальної температури морозильника.

Майте на увазі, що ви не відразу помітите різницю у своїй морозильній камері: знадобиться близько доби, перш ніж налаштування почнуть діяти.

Перевірте вентиляційні отвори

Якщо лід або їжа блокує вентиляційні отвори у вашій морозильній камері, то це може перешкоджати належній циркуляції повітря. А це призведе до коливань.

Переконайтеся, що дверцята морозильної камери щільно закриваються

Щілини вздовж дверцят морозильної камери можуть спричинити проблеми з регулюванням температури. Очистіть дверні ущільнювачі та відрегулюйте петлі, щоб вони добре герметизувалися.

Розморозити морозильну камеру

Якщо лід блокує вентиляційні отвори та всі стіни, то можливо, доведеться розморозити морозильну камеру, щоб повернути їй ідеальну форму.

Багато виробників рекомендують розморожувати морозильну камеру щорічно, щоб мінімізувати проблеми.

Щоб розморозити морозильну камеру, необхідно:

  • дістаньте їжу та покладіть навколо морозильної камери товсті рушники. Вони допоможуть вбрати талу воду
  • вимкніть морозилку і дайте льоду розтанути. Тримайте дверцята морозильної камери відкритими, щоб пришвидшити процес
  • витріть всю воду, що залишилася, і протріть внутрішню частину сумішшю харчової соди та води
  • знову увімкніть морозильну камеру та зачекайте кілька годин, поки морозильна камера достатньо охолоне, щоб знову помістити туди продукти

 

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