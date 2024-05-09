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Чи можна заморожувати молоко і як довго воно зберігається

Четвер 09 травня 2024 10:15
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Чи можна заморожувати молоко і як довго воно зберігається Фото: чи можна заморожувати молоко (Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Молочні продукти зазвичай мають короткий термін придатності, особливо якщо зберігати їх не належним чином. Багато хто заморожує молоко, але варто знати, чи можна це робити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Як правильно заморожувати

Якщо вам потрібно заморозити молоко, це відносно простий процес, але є кілька порад, які допоможуть зробити це правильно.

Найбільша помилка, яку ви можете зробити, коли ви заморожуєте молоко, це наповнювати його до країв пляшки. Рідини розширюються, коли вони заморожені, і це може призвести до пошкодження тари.

Є одна незначна проблема, що заморожування може вплинути на текстуру. Потрібно струсити пляшку з молоком після того, як воно розморозиться, щоб покращити його текстуру.

Подумайте про те, як ви плануєте використовувати молоко після того, як його розморозите. Наприклад, якщо ви плануєте використовувати меншу кількість молока, то заморозьте молоко у формі для кубиків льоду, а потім покладіть їх в мішок для морозильної камери.

Коли заморожувати

Молочні продукти мають тенденцію доволі швидко втрачати якість, тому, якщо це можливо, не чекайте закінчення терміну придатності. Це допоможе переконатися, що ваше молоко буде максимально свіжим, коли ви його розморожуєте перед використанням.

Важливо пам'ятати, що заморожене молоко не зіпсується, але його якість поступово втрачатиметься. Потрібно його використати протягом кількох місяців.

Чи можна заморожувати вершки, згущене молоко та масло

Можна заморожувати вершки в контейнері, формочках для кубиків льоду або в оригінальному контейнері.

У банках згущене молоко може зберігатися довго без замерзання. Якщо заморозити такий продукт в жерстяній банці, то може виникнути небезпека, адже рідина розшириться.

Якщо ви зберігаєте масло в накритому посуді, воно буде придатним протягом трьох тижнів або місяця. Але не робіть цього, якщо на вашій кухні дуже жарко, оскільки висока температура прискорить псування.

Якщо ж ви не споживаєте масло кожного дня, то покладіть його в холодильник. Там воно може зберігатися протягом трьох місяців і більше. Крім того, масло чудово замерзає в оригінальній упаковці, та може там зберігатись рік або довше.

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