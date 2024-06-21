2 главных признака, что в морозильной камере нельзя замораживать продукты

Замораживание продуктов стало неотъемлемой частью современной жизни. Это позволяет сэкономить время, деньги и всегда иметь под рукой запас свежих продуктов. Однако есть определенные признаки, свидетельствующие о том, что нельзя замораживать пищу в морозильной камере.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Одним из самых верных признаков того, что с вашей морозильной камерой что-то не так, есть слой льда на стенах.
Слои льда в морозильной камере могут блокировать вентиляционные отверстия и датчики морозильной камеры, поэтому это может вызвать проблемы с производительностью прибора и поддерживать температуру в морозильной камере слишком низкой.
Может показаться, что чем ниже температура, тем лучше.
Однако это плохо, ведь это не сохранит еду эффективнее, а лишь увеличит вашу энергию счета.
Вы можете приобрести термометр для морозильной камеры, чтобы контролировать фактическую температуру. Это может помочь вам избежать проблем, если ваши датчики или морозилка не поддерживают стабильную температуру.
Если на термостате установлено слишком низкое значение, понадобится две секунды, чтобы сбросить его до идеальной температуры морозильника.
Имейте в виду, что вы не сразу заметите разницу в морозильной камере: понадобится около суток, прежде чем настройки начнут действовать.
Если лед или еда блокирует вентиляционные отверстия в морозильной камере, это может препятствовать надлежащей циркуляции воздуха. А это приведет к колебаниям.
Щели вдоль дверцы морозильной камеры могут вызвать проблемы с регулировкой температуры. Очистите уплотнительные двери и отрегулируйте петли, чтобы они хорошо герметизировались.
Если лед блокирует вентиляционные отверстия и все стены, возможно, придется разморозить морозильную камеру, чтобы вернуть ей идеальную форму.
Многие изготовители рекомендуют размораживать морозильную камеру ежегодно, чтобы минимизировать проблемы.
Чтобы разморозить морозильную камеру, необходимо:
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