2 главных признака, что в морозильной камере нельзя замораживать продукты

Признаки, что нельзя замораживать продукты в морозилке

Вы видите слой льда на стенах

Одним из самых верных признаков того, что с вашей морозильной камерой что-то не так, есть слой льда на стенах.

Слои льда в морозильной камере могут блокировать вентиляционные отверстия и датчики морозильной камеры, поэтому это может вызвать проблемы с производительностью прибора и поддерживать температуру в морозильной камере слишком низкой.

Слишком низкая температура

Может показаться, что чем ниже температура, тем лучше.

Однако это плохо, ведь это не сохранит еду эффективнее, а лишь увеличит вашу энергию счета.

Вы можете приобрести термометр для морозильной камеры, чтобы контролировать фактическую температуру. Это может помочь вам избежать проблем, если ваши датчики или морозилка не поддерживают стабильную температуру.

Что делать, если морозильная камера сильно морозит

Отрегулируйте термостат

Если на термостате установлено слишком низкое значение, понадобится две секунды, чтобы сбросить его до идеальной температуры морозильника.

Имейте в виду, что вы не сразу заметите разницу в морозильной камере: понадобится около суток, прежде чем настройки начнут действовать.

Проверьте вентиляционные отверстия

Если лед или еда блокирует вентиляционные отверстия в морозильной камере, это может препятствовать надлежащей циркуляции воздуха. А это приведет к колебаниям.

Убедитесь, что дверца морозильной камеры плотно закрывается

Щели вдоль дверцы морозильной камеры могут вызвать проблемы с регулировкой температуры. Очистите уплотнительные двери и отрегулируйте петли, чтобы они хорошо герметизировались.

Разморозить морозильную камеру

Если лед блокирует вентиляционные отверстия и все стены, возможно, придется разморозить морозильную камеру, чтобы вернуть ей идеальную форму.

Многие изготовители рекомендуют размораживать морозильную камеру ежегодно, чтобы минимизировать проблемы.

Чтобы разморозить морозильную камеру, необходимо: