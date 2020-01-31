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17-летняя украинка родила в ванной и оставила умирать малыша: все подробности

STYLERЖизнь    31.01.2020 - 15:59
17-летняя украинка родила в ванной и оставила умирать малыша: все подробности
Украинская студентка родила ребенка в ванной (Коллаж РБК-Украина)

Украинская студентка родила ребенка, но соврала врачам о выкидыше

17-летняя студентка из Херсонской области родила малыша, но оставила его умирать, выкинув в пластиковом пакете. Девушка из города Олешки проживала в общежитии на улице Промышленной, так как училась в одном из профтехучилищ.

Как сообщает издание "Типичный Херсон", 30 января вечером девушка спустилась к вахтерше и попросила у нее обезбаливающее, объяснив, что у нее болит спина. Женщина дала студентке анальгин, но вызвала скорую помощь. Когда медики приехали на место, то дверь в комнату им никто не открыл. Девушку нашли в окровавленной ванной. Студентка сказала, что у нее произошел выкидыш, а плод она смыла в унитаз. Врачи забрали ее в больницу, но при осмотре выяснилась правда, что произошел не выкидыш, а нормальные роды.

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Позже оказалось, что ребенок лежал в пластиковом пакете в шкафу и чуть не задохнулся, маленькое тельце потом обнаружили врачи. Малыш родился здоровым и доношенным, но мать даже не обрезала ему пуповину. Новорожденного доставили в больницу.

Олешковское отделение Национальной полиции начало уголовное производство по факту покушение матери на убийство новорожденного ребенка.

Родителям студентка ничего о своей беременности не сказала, а кто отец ребенка - скрывает.

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