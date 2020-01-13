В Киеве катастрофическая ситуация в роддомах: медики бьют тревогу

В Киеве сильно снизилась рождаемость (фото: pixabay.com)

В Киеве в роддомах с каждым годом уменьшается количество новорожденных

В родильных домах Киева за последние пять лет наблюдается стабильное снижение рождаемости. В центре медицинской статистики "Медстат" сообщили, что рождаемость снизилась почти на 1/5 за такой короткий строк.

Центр проанализировал рождаемость в столице и пришел к выводу, что с 2015 по 2020 год количество детей, рожденных в киевских родильных домах уменьшилось на 19%.

Согласно статистике, в 2015 в роддомах Киева произошло 40 339 родов, а на свет появилось 40 986 детей, а в 2019-м - 32 808 и 33 412 - соответственно.

Таким образом, за эти годы количество рожденных в столице детей уменьшилось на 7,5 тысяч, то есть почти на 19%.

Кроме того, стало известно, что за минувший год мальчиков родилось почти на полторы тысячи больше, чем девочек. 17 455 и 15 957 - соответственно.

Несмотря на сообщения, что столица бьет рекорды по рождению двоен (в частности, такой был зафиксирован в декабре 2019-го), общее количество многоплодных родов также уменьшилось - если в 2015 году произошло 834 таких родов, то в 2019 году - 726 (721 двойня и 5 троен).

Ранее мы сообщали, что в родильных домах запретят брать деньги с рожениц. С 1 апреля 2020 года за каждую роженицу Национальная служба здоровья будет выплачивать медицинским учреждениям 8500 гривен, и это будет касаться как естественных родов, так и родоразрешения путем кесаревого сечения.