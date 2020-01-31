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17-річна українка народила у ванній і залишила помирати малюка: усі подробиці

STYLERЖиття    31.01.2020 - 15:59
17-річна українка народила у ванній і залишила помирати малюка: усі подробиці
Українська студентка народила дитину у ванній (Колаж РБК-Україна)

Українська студентка народила дитину, але збрехала лікарям про викидень

17-річна студентка з Херсонської області народила малюка, але залишила його помирати, викинувши в пластиковому пакеті. Дівчина з міста Олешки проживала в гуртожитку на вулиці Промисловій, адже навчалась в одному з профтехучилищ.

Як повідомляє видання "Типовий Херсон", 30 січня ввечері дівчина спустилася до вахтера і попросила у неї знеболювальне, пояснивши, що у неї болить спина. Жінка дала студентці анальгін, але викликала швидку допомогу. Коли медики приїхали на місце, то двері в кімнату їм ніхто не відкрив. Дівчину знайшли в закривавленій ванній. Студентка сказала, що у неї стався викидень, а плід вона змила в унітаз. Лікарі забрали її в лікарню, але при огляді з'ясувалася правда, що стався не викидень, а нормальні пологи.

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Пізніше виявилося, що дитина лежала в пластиковому пакеті в шафі і мало не задихнулася, маленьке тільце потім виявили лікарі. Малюк народився здоровим і доношеним, але мати навіть не обрізала йому пуповину. Новонародженого доставили в лікарню.

Олешківське відділення Національної поліції почало кримінальне провадження за фактом замаху матері на вбивство новонародженої дитини.

Батькам студентка нічого про свою вагітність не сказала, а хто батько дитини - приховує.

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