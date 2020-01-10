160 українців застрягли в Італії через конфлікт перевізника з аеропортом: усі деталі

Українці не можуть повернутися з Італії (колаж РБК-Україна)

160 пасажирів компанії Ernest Airlines дві доби не можуть вилетіти в Україну

Українські пасажири авіакомпанії Ernest Airlines дві доби не можуть вилетіти з Італії до Києва. Така ситуація виникла через конфлікт авіакомпанії з Міжнародним аеропортом "Київ" ім. Ігоря Сікорського, якому перевізник не виплатив борг. Деталі інциденту повідомив юрист-консультант Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine) Володимир Біленький на своїй сторінці в Facebook.

"Поки всі експерти зайняті розслідуванням авіакатастрофи Boing" МАУ "в Ірані, наші громадяни - 160 пасажирів - не можуть вже дві доби вилетіти з Італії додому ... За інформацією, яку озвучила хендлінгова компанія в аеропорту Неаполя, Міжнародний аеропорт" Київ "ім. Ігоря Сікорського не приймає літаків через борги... ", - написав він.

Джерело в аеропорту підтвердило наявність заборгованості авіакомпанії за обслуговування повітряних суден перед аеропортом, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Біленького, спочатку авіаперевізник скасував рейс з Одеси та інших міст у Рим. Пізніше людям запропонували полетіти іншим рейсом Неаполь-Київ, однак пасажири не можуть вилетіти і з Неаполя.

"Рейс повинен був полетіти 9 січня о 15:00, потім о 17:00, потім о 21:00 ... В результаті людей розгорнули біля гейта, сказали забирати валізи, рейс скасовано. Довго вирішували з розселенням, і хто за це буде платити. .. Сьогодні 10 січня рейс мав вилетіти о 9:00, усі знову прийшли до гейту і знову рейс скасували. Коли буде виліт не зрозуміло. Люди відмовляються йти від гейту", - пояснив він.

Скріншот (facebook.com)

Міжнародний аеропорт "Львів" також повідомив про затримку рейсів авіакомпанії ERNEST AIRLINES з Італії.

"Рейси EG298 / EG297 Львів-Венеція-Львів скасовані. Пасажирам буде повідомлено про скасування та перебронювання квитків.

Рейс EG223 Мілан (Бергамо)-Львів затримується з вильотом з Мілана до 15:00. (Планово 7:00 год.).

Час вильоту рейсу EG278 зі Львова в Неаполь переноситься з 9:20 год. на 17:40 год. У зв'язку з цим зворотний рейс EG277 затримується з вильотом з Неаполя до 20:30 год (за планом 12:45 год.).

Рейс EG224 Львів-Мілан (Бергамо) затримується з вильотом зі Львова о 23:20 год. (планово 20:40 год.)", — йдеться в повідомленні.

Скріншот (facebook.com)

Нагадаємо, що раніше Україна просила Канаду передати інформацію про обставини катастрофи МАУ.