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Лоукостер Buta Airways запустил рейсы во Львов

Новости » Общество     24.12.2019 - 02:02
Лоукостер Buta Airways запустил рейсы во Львов
Иллюстративное фото (facebook.com/butaairways)

Полеты во Львов будут выполняться по понедельникам и четвергам

Аэропорт Львов 23 декабря принял первый рейс азербайджанского бюджетного перевозчика Buta Airways. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Лоукостер будет летать по маршруту Баку-Львов. Первым рейсом прибыл 51 пассажир, в обратном направлении отправились 64 пассажира. Рейсы выполняются на самолете Еmbraer 190.

В дальнейшем в течение зимнего сезона полеты во Львов будут выполняться по понедельникам и четвергам. Минимальный тариф в одну сторону составляет 29 евро.

В аэропорту напомнили, что в течение нескольких лет по маршруту Баку-Львов летал Azаl Airlines. Но эти рейсы прекращались на зимний сезон. В этом году авиакомпания решила изменить политику и передала выполнение рейсов своей дочерней компании Buta Airways.

РБК-Украина писало, что украинский лоукостер SkyUp открывает новые рейсы из Киева в Лиссабон (Португалия) и Тирану (Албания)

Ранее сообщалось, что авиакомпания Windrose с 27 декабря запускает сезонные рейсы по маршруту Ивано-Франковск - Бухарест.

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