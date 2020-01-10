Украина просит Канаду передать информацию об обстоятельствах катастрофы МАУ

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Офис прокурора обратился с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию

Офис Генерального прокурора обратился к канадской стороне по поводу имеющейся информации об обстоятельствах авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Офис Генерального прокурора обратился с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть разведывательные данные из нескольких источников о том, что Иран случайно сбил украинский самолет под Тегераном. По его словам, самолет могли сбить случайно.

"Возможно, это было непреднамеренно", - сказал сегодня Трюдо, добавив, что в расследовании должны участвовать международные партнеры.

Добавим, официальный Тегеран для расследования авиакатастрофы самолета МАУ попросил Канаду передать данные о возможном ракетном обстреле. С таким заявлением представитель иранского МИД выступил после слов премьера Канады Джастина Трюдо о том, что украинский самолет сбила иранская ракета.