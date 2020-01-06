ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Итальянский лоукостер отменил рейсы из Украины

Новости » Общество     06.01.2020 - 21:59
Итальянский лоукостер отменил рейсы из Украины
Фото: самолет компании Ernest Airlines (facebook.com/LvivAirport)

Лоукостер отменил рейсы из Киева, Львова и Одессы

Итальянская лоукост компания Ernest Airlines отменила четыре рейса из Киева, Львова и Одессы за последние два дня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Avianews.

Сообщается, что 5 января был отменен рейс EG 544 из Одессы в Рим, 6 января - рейсы EG 236 из Киева в Рим, EG 498 из Киева в Милан и EG 278 из Львова в Неаполь.

Также отмечается, что из четырех самолетов, входящих во флот Ernest Airlines, сразу два оправились в аэропорты, никак не связанные с маршрутной сетью лоукоста.

Напомним, в конце декабря в Италии приостановили лицензию лоукостера Ernest Airlines, совершающего рейсы в Украину. Авиакомпания с 13 января не сможет совершать рейсы и продавать билеты.

Также РБК-Украина писало, что в связи с забастовкой бортпроводников дочерней компании немецкого концерна Lufthansa отменено более 170 рейсов на период с 30 декабря по 1 января.

Кроме этого сообщалось, что украинский лоукостер SkyUp открывает новые рейсы из Киева в Лиссабон (Португалия) и Тирану (Албания). Сообщается, что полеты в Лиссабон стартуют с 29 марта. В Тирану полеты стартуют с 30 мая.

Ryanair открывает новое направление из Львова В аэропорту Одессы отменяют рейсы из-за тумана
Новости Украины авиасообщение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь