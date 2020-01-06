Итальянский лоукостер отменил рейсы из Украины

Фото: самолет компании Ernest Airlines (facebook.com/LvivAirport)

Лоукостер отменил рейсы из Киева, Львова и Одессы

Итальянская лоукост компания Ernest Airlines отменила четыре рейса из Киева, Львова и Одессы за последние два дня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Avianews.

Сообщается, что 5 января был отменен рейс EG 544 из Одессы в Рим, 6 января - рейсы EG 236 из Киева в Рим, EG 498 из Киева в Милан и EG 278 из Львова в Неаполь.

Также отмечается, что из четырех самолетов, входящих во флот Ernest Airlines, сразу два оправились в аэропорты, никак не связанные с маршрутной сетью лоукоста.

Напомним, в конце декабря в Италии приостановили лицензию лоукостера Ernest Airlines, совершающего рейсы в Украину. Авиакомпания с 13 января не сможет совершать рейсы и продавать билеты.

Также РБК-Украина писало, что в связи с забастовкой бортпроводников дочерней компании немецкого концерна Lufthansa отменено более 170 рейсов на период с 30 декабря по 1 января.

Кроме этого сообщалось, что украинский лоукостер SkyUp открывает новые рейсы из Киева в Лиссабон (Португалия) и Тирану (Албания). Сообщается, что полеты в Лиссабон стартуют с 29 марта. В Тирану полеты стартуют с 30 мая.