ua ru
Вт, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

16 лет собирал пластиковые крышечки: на Волыни мужчина украсил дом цветной вышивкой

Новина українською →
Волынская область, Вторник 23 августа 2022 10:41
16 лет собирал пластиковые крышечки: на Волыни мужчина украсил дом цветной вышивкой На Волыни мужчина украсил дом крышечками (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Древини Волынской области местный житель Николай Левчук с помощью крышечек от пластиковых бутылок украсил свой дом разноцветными узорами.

Об этом пишет ТСН.

В частности, для этого мужчина использовал двадцать тысяч крышечек от пластиковых бутылок.

Чтобы украсить одну стену, мужчина использовал более двух тысяч пластиковых крышек.

"Сначала клеил через одну в шахматном порядке, потом начал в ряд. Пока возвращаюсь - уже здесь высохло", - рассказывает Николай Левчук.

По словам мужчины, орнаменты выискивал в старых журналах. Сначала наносил их на бумагу, где по клеточкам все рассчитывал и отмечал цвета. Мужчина отметил, что крышки собирает уже шестнадцать лет, их сортирует и каждую хорошо вымывает.

16 лет собирал пластиковые крышечки: на Волыни мужчина украсил дом цветной вышивкойНа Волыни мужчина украсил дом крышечками от бутылок (скрин с видео)

Отмечается, когда Левчук только взялся обклеивать дом крышечками, то соседи удивлялись, а теперь на его дом заглядываются все. Сам хозяин рассказывает, что еще красивее его дом становится в дождь, когда вода потоками стекает вниз и вышиванка на стене словно оживает.

Мужчина добавил, что началось все еще несколько лет назад, когда крышечки он забетонировал во дворе, сделав тропинку. Эта идея так ему понравилась, что мужчина взялся за дом.

"Посидеть, то оно немного в глазах мерцает. И по ночам снятся крышки", - смеется мужчина.

Крышечками мужчина мечтает украсить все стены своего дома. Надеется, что его вышитый дом будет под мирным украинским небом.

Ранее мы сообщали, что под Черниговом мужчина сказочно украсил свой дом.

Также мы писали, что во Львове мужчина сделал необычный ковровый тюнинг своим "Жигулям".

Читайте РБК-Украина в Google News
Волынская область
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь