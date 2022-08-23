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16 років збирав пластикові кришечки: на Волині чоловік прикрасив будинок кольоровою вишиванкою

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Волинська область, Вівторок 23 серпня 2022 10:41
16 років збирав пластикові кришечки: на Волині чоловік прикрасив будинок кольоровою вишиванкою На Волині чоловік прикрасив будинок кришечками (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Древині Волинської області місцевий мешканець Микола Левчук за допомогою кришечок від пластикових пляшок прикрасив свій будинок різнокольоровими візерунками.

Про це пише ТСН.

Зокрема, для цього чоловік використав двадцять тисяч кришечок від пластикових пляшок.

Щоб прикрасити одну стіну, чоловік використав понад двох тисяч пластикових кришок.

"Спочатку клеїв через одну в шахматному порядку, потім почав в ряд. Поки повертаюся - вже тут висохнуло", - розповідає Микола Левчук.

За словами чоловіка, орнаменти вишукував у старих журналах. Спершу наносив їх на папір, де по клітинках усе розраховував та зазначав кольори. Чоловік зазначив, що кришки збирає уже шістнадцять років, їх сортує та кожну добре вимиває.

16 років збирав пластикові кришечки: на Волині чоловік прикрасив будинок кольоровою вишиванкоюНа Волині чоловік прикрасив хату кришечками від пляшок (скрін з відео)

Зазначається, коли Левчук лише взявся обклеювати хату кришечками, то сусіди дивувалися, а тепер на його домівку заглядаються усі. Сам господар розповідає, що ще гарнішою його хата стає в дощ, коли вода потоками стікає донизу і вишиванка на стіні наче оживає.

Чоловік додав, що розпочалося усе ще кілька років тому, коли кришечки він забетонував у дворі, зробивши стежку. Ця ідея так йому сподобалася, що чоловік взявся за хату.

"Посидіти, то воно трохи в очах мерехтить. І по ночах сняться кришки", - сміється чоловік.

Кришечками чоловік мріє прикрасити усі стіни свого будинку. Сподівається, що його вишитий будинок буде під мирним українським небом.

Раніше ми повідомляли, що під Черніговом чоловік казково прикрасив свій будинок.

Також ми писали, що у Львові чоловік зробив незвичайний килимовий тюнінг своїм "Жигулям".

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