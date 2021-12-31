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Под Черниговом мужчина сказочно украсил свой дом: праздничные фото

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Черниговская область, Пятница 31 декабря 2021 16:44
Под Черниговом мужчина сказочно украсил свой дом: праздничные фото Под Черниговом мужчина сказочно украсил дом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Семеновке Черниговской области местный житель Игорь Сыч сказочно украсил свой дом к рождественским праздникам.

Фото дома опубликовали на Facebook-странице "Родная Семеновка".

Так, такая публикация за несколько дней охватила более 100 тысяч пользователей в соцсетях.

В сообществе рассказали, что ежедневно просто посмотреть эту зимнюю сказку или сделать фото на память, приезжают немало жителей общины.

Отмечается, что это уже не первый год, когда Игорь так украшает свой дом, даря возможность жителям и гостям города насладиться такой красотой.

"Конечно фотографии не передают всю красоту, наяву - это еще красивее. Поэтому обязательно необходимо посетить эту новогоднюю сказку, - сообщили в сообществе.

Под Черниговом мужчина сказочно украсил свой дом: праздничные фотоПод Черниговом мужчина сказочно украсил свой дом: праздничные фотоПод Черниговом мужчина сказочно украсил свой дом: праздничные фотоПод Черниговом мужчина сказочно украсил свой дом: праздничные фотоПод Черниговом мужчина сказочно украсил свой дом: праздничные фотоПод Черниговом мужчина сказочно украсил свой дом: праздничные фотоПод Черниговом мужчина сказочно украсил свой дом: праздничные фотоПод Черниговом мужчина сказочно украсил свой дом: праздничные фото

В Черниговской области мужчина сказочно украсил дом и поразил сеть (facebook.com/r.semenovka)

Ранее мы сообщали, что под Херсоном отец с сыном 10 дней украшали дом новогодней инсталляцией.

А также писали, как выбрать безопасные гирлянды и салюты на Новый год.

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