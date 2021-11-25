Его ворсейшество: во Львове мужчина сделал необычный ковровый тюнинг своим "Жигулям"

Во Львове 30-летний блогер устроил настоящий перфоманс для жителей города. Он украсил свой старенький "Жигуль" коврами, чтобы поднять настроение людей и заставить их улыбнуться.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Львовянина зовут Тарас Ивашчишин. Машину он купил за 400 долларов. А вот тюнинг автомобилю сделал самостоятельно с помощью ковров.

Сам блогер даже не знает, сколько покрытий пошло на украшение старенького авто. Говорит, что брал у всей семьи понемногу.

"Я хотел, чтобы люди видели мою машину и фоткали. Хотел, чтобы получилось просто вау", - рассказал Тарас.

Реакция львовян не заставила себя ждать. Прохожие и водители специально останавливаются, чтобы сделать фото причудливой машины. Сам Тарас приветствует людей и машет им в ответ.

Отметим, что люди просто в восторге. Другие автомобилисты уступают дорогу "жигуленку", а вот полицейские останавливают.