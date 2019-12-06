15-летняя дочь Зеленского любит танцевать под Винника: забавные видео

Елена Зеленская с дочкой Сашей (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Дочка Зеленского ведет скрытую, но активную жизнь в соцсетях

Владимир и Елена Зеленские тщательно оберегают свою частную жизнь и жизнь своих детей. Если 15-летняя Саша стала публичной личностью еще задолго до политических амбиций отца (девочка участвовала в "Рассмеши комика" и снималась с папой в фильме), то 6-летнего Кирилла показывают крайне редко.

Но Александра не только дочь президента, но и подросток, не мыслящий себя без жизни в соцсетях. И время от времени на их просторах можно найти новые видео, которые выкладывает Саша.

Отметим, что президент и первая леди показывали фото Саши и Кирилла в соцсетях в День защиты детей. А в июле призедент вместе с сыном появился на съемках "Лиги смеха" в Одессе. Попытки журналистов снять сына президента на линейке 1 сентября закончились скандалом. Елена прикрывала камеры, а Владимир попросил не снимать.

Александра Зеленская готовила обеды малоимущим (фото: facebook.com/novoshkola)

Недавно семья президента в полном составе появилась на страницах Vogue. Если лицо Саши было показано, то Кирилла снимали только со спины. В интервью изданию первая леди сказала, что хочет, чтобы у сына "был шанс на нормальную жизнь".

Когда Instagram Саши Зеленской стал привлекать излишнее внимание, она перестала его вести. Тем не менее, время от времени в интернете появляются медиа с дочкой президента. То Новопечерская школа покажет, как ее ученики (в том числе и Саша) готовят и раздают бесплатные обеды, то одноклассники выложат видео, где они зажигают под Винника.

Кроме того, удалось отыскать профиль дочери Зеленского в китайской соцсети TikTok, пишет Страна. Соцсеть становится все более популярной среди подростков во всем мире.

Профиль Саши Зеленской в соцсети TikTok (скрин: strana.ua)

15-летняя дочь президента постит в своем профиле смешные видеоролики, в которых веселится с младшим братом и снимает разные пародии.

Видео из соцсетей Александры Зеленской (YouTube/Страна)