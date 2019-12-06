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15-річна дочка Зеленського любить танцювати під Винника: кумедні відео

STYLERПерсони    06.12.2019 - 09:43
15-річна дочка Зеленського любить танцювати під Винника: кумедні відео
Олена Зеленська з донькою Сашею (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Донька Зеленського веде приховане, але активне життя в соцмережах

Володимир і Олена Зеленські ретельно оберігають своє приватне життя і життя своїх дітей. Якщо 15-річна Саша стала публічною особою ще задовго до політичних амбіцій батька (дівчинка брала участь у "Розсміши коміка" і знімалася з татом у фільмі), то 6-річного Кирила показують вкрай рідко.

Але Олександра не тільки дочка президента, але і підліток, що не мислять себе без життя в соцмережах. І час від часу на їх просторах можна знайти нові відео, які викладає Саша.

Зазначимо, що президент і перша леді показували фото Саші і Кирила в соцмережах в День захисту дітей. А в липні призедентом разом з сином з'явився на зйомках "Ліги сміху" в Одесі. Спроби журналістів зняти сина президента на лінійці 1 вересня закінчилися скандалом. Олена прикривала камери, а Володимир попросив не знімати.

15-річна дочка Зеленського любить танцювати під Винника: кумедні відео

Зеленська Олександра готувала безкоштовні обіди (фото: facebook.com/novoshkola)

Нещодавно сім'я президента в повному складі з'явилася на сторінках Vogue. Якщо обличчя Саші було показано, то Кирила знімали тільки зі спини. В інтерв'ю виданню перша леді сказала, що хоче, щоб у сина "був шанс на нормальне життя".

Коли Instagram Саші Зеленської став привертати зайву увагу, вона перестала його вести. Тим не менше, час від часу в інтернеті з'являються медіа з донькою президента. То Новопечерська школа покаже, як її учні (в тому числі і Саша) готують і роздають безкоштовні обіди, то однокласники викладуть відео, де вони запалюють під Винника.

Крім того, вдалося відшукати профіль дочки Зеленського в китайській соцмережі TikTok, пише Страна. Соцмережа стає все більш популярною серед підлітків у всьому світі.

15-річна дочка Зеленського любить танцювати під Винника: кумедні відео

Профіль Саші Зеленської у соцмережі TikTok (скрін: strana.ua)

15-річна донька президента постить в своєму профілі смішні відеоролики, в яких веселиться з молодшим братом і знімає різні пародії.

Відео з соцмереж Олександри Зеленської (YouTube/Країна)

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