14 сентября: какой праздник и что категорически нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник. 14 сентября православные чествуют святого Симеона, который обладал даром предвидения и мог исцелять телесные недуги и душевные болезни. Также праведник был основателем столпничества. В народе праздник получил название Семин день и считался началом Бабьего лета. Предки в этот день совершали особые обряды, завершали уборку яровых и придерживались особых правил.

Семин день начинали с разведения нового огня, добытого путем трения сухого дерева. Затем от этого пламени начинали топить в хатах и банях.

14 сентября христиане чтят память святого Симеона - праведника и основателя столпничества (Фото из открытых источников)

Такой процесс обновления - 14 сентября церковь празднует Новолетие (начало индикта) - созвучен с древним обычаем в Киевской Руси отмечать в этот день Славянский Новый год.

Запрещалось в этот день есть угрей, так как эту рыбу называли змеем, которого колдуны использовали против людей. 14 сентября она якобы выходила из воды, смывала с себя болячки и хвори и могла "передать" их беспечным рыбакам.

Первая встреча осени (Бабье лето) проходила под игры и хороводы, а назывался обряд "Осенины".

Начало индикта или церковное новолетие празднуют 14 сентября (Изображение из Свято-Троицкого храма в Мариуполе; фото: lampada.in.ua)

В Семин день считалось хорошей приметой совершить новоселье - верили, что тогда в новом жилище всегда будет достаток и мир в семье. Причем чем сытнее и ярче удастся отпраздновать переезд в новый дом, тем больше добра в нем и останется от многолюдного пиршества.

Еще бытовало особое поверье, связанное с борьбой с насекомыми в домах - их было принято закапывать в земля - "хоронить". Говорили, что если хлопнуть муху до Семина дня, то родятся еще семь - но если в этот день, что семь мух сами умрут.

Главные приметы в Семин день:

Если Семин день будет теплый, то зима также будет мягкая и не холодная;

Сухая погода в Семин день предвещает такую же сухую всю осень;

Если 14 сентября будут осадки, то жди дожди до зимы.

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