Дожди и похолодание до +6: какие области пострадают от непогоды на выходных

Погода в Украине и Киеве (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине на выходных покажет по-настоящему осенний нрав

Погода в Украине в ближайшие выходные 14 и 15 сентября напомнит жителям страны, что на дворе осень не только на календаре. Согласно данным Украинского гидрометцентра, уже завтра существенно похолодает, а в некоторых регионах будут идти дожди.

Так, завтра все еще тепло будет в южных, восточных областях, а также на Днепропетровщине - от +24 до +28 градусов, ближайшей ночью +12... +17 (кроме Луганщины - от +10 до +12).

А в Харьковской и Днепропетровской области будет дождливо. Осадки ожидаются также в центральных областях и на Сумщине.

На остальных территориях температура воздуха существенно снизится, но осадки маловероятны.

В западных, центральных и северных областях завтра днем от +19 до +23 градусов. Ночью от +10 до +15 по Цельсию.

В Киеве в субботу, 14 сентября, будет пасмурно. Температура воздуха снизится до +20... +22 градусов. Ближайшей ночью - от +13 до +15 градусов.

Погода в Украине 14 сентября (фото: meteo.gov.ua)

А в воскресенье, 15 сентбря, ночная температура снизится местами до +6 градусов, днем в некоторых областях будет +15 тепла.

Несмотря на похолодание, осадки в этот день не предвидятся. Будет малооблачно.

В западных, центральных, восточных и северных областях от +15 до +21 днем (холоднее всего на Сумщине - от +15 до +17). Ночью от +6 до +10 градусов.

На Юге все еще будут остатки тепла - от +21 до +24 градусов. Ночью +10... +14.

В Киеве в воскресенье, 15 сентября, ожидается малооблачная сухая погода с температурой +16... +18 днем и +8... +10 ночью.

Погода в Украине 15 сентября (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали украинцам, какая осень ожидается в 2019 году.

Также мы писали, что известный украинский астролог пророчит раннюю зиму и холодную снежную осень в Украине.