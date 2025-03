14 гучних ігрових прем'єр березня, які не можна пропустити

Two Point Museum

Дата релізу: 4 березня 2025 року

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series XS

У грі Two Point Museum гравці беруть на себе роль куратора, якому належить проєктувати і керувати різними музеями. Гра поєднує в собі елементи творчості та стратегії, даючи змогу гравцям створювати виставки, керувати ресурсами та забезпечувати незабутній досвід для відвідувачів.

Завдяки захопливому ігровому процесу та чарівному стилю, Two Point Museum отримала позитивні відгуки та в середньому набрала 83 бали на OpenCritic. Критики високо оцінили цікаві виклики та можливості для налаштування, що робить гру помітним проектом у жанрі симуляторів.

Two Point Museum (фото: Rock Paper Shotgun)

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars

Дата релізу: 6 березня 2025 року

Платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Колекція ремастерів від Konami переносить класичні RPG Suikoden I і Suikoden II на сучасні платформи з покращеною графікою і поліпшеннями якості життя. Гравці зможуть знову пережити епічні історії про повстання і долю, зустрівши величезну кількість персонажів і стратегічні битви.

Ремастер прагне зберегти оригінальну чарівність, водночас пропонуючи покращений досвід для нових гравців і тих, що повернулися. Колекція виходить 6 березня 2025 року на кількох платформах.

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars (фото: Nintendo)

Wanderstop

Дата релізу: 11 березня 2025 року

Платформи: PC, PlayStation 5

Wanderstop - це майбутній проект, який запрошує гравців вирушити в подорож різноманітними ландшафтами, вирішуючи головоломки та розкриваючи таємниці на шляху. Гра обіцяє багатий наративний досвід, поєднуючи дослідження з елементами містики та пригод.

Із захопливим світом і сюжетом Wanderstop прагне привернути увагу гравців, які шукають глибокий і значущий ігровий досвід.

Wanderstop (фото: Gematsu)

Matcho

Дата релізу: 13 березня 2025 року

Платформи: PC, PlayStation 5

Matcho - динамічна екшн-гра, яка кидає гравцям виклик на перевірку їхніх рефлексів і стратегічного мислення. Зі швидкими боями та різноманітними випробуваннями гра обіцяє захопливий досвід для любителів жанру екшн.

Завдяки захопливій механіці та змагальному ігровому процесу, Matcho, ймовірно, стане хітом серед шанувальників жанру.

Matcho (фото: Steam)

WWE 2K25

Дата релізу: 13 березня 2025 року

Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5

Новітня частина серії WWE 2K, WWE 2K25, приносить хвилю хвилювання професійного рестлінгу у світ відеоігор. Гравці зможуть брати участь у реалістичних матчах, створювати кастомізованих рестлерів і випробувати гострі відчуття від боротьби в рингу.

З поліпшеною графікою і вдосконаленою механікою гри, WWE 2K25 прагне надати справжній досвід рестлінгу.

WWE 2K25 (фото: Steam)

33 Immortals

Дата релізу: 18 березня 2025 року

Платформи: PC, Xbox Series XS

33 Immortals - це майбутня гра, яка поєднує елементи стратегії та екшн, пропонуючи гравцям унікальний ігровий досвід. Подробиці про геймплей і сюжет поки обмежені, але гра вже викликала інтерес завдяки інноваційному підходу і потенціалу запропонувати свіжий погляд на ігрову індустрію.

33 Immortals (фото: Gematsu)

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Дата релізу: 20 березня 2025 року

Платформи: Nintendo Switch

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition приносить масштабну RPG з відкритим світом на платформу Nintendo Switch з поліпшеною графікою і поліпшеними механіками ігрового процесу. Гравці зможуть досліджувати величезну планету, брати участь у стратегічних битвах і розкривати глибоку та захопливу сюжетну лінію.

Ця остаточна версія націлена на те, щоб надати як новачкам, так і шанувальникам оригіналу найкращий досвід гри Xenoblade Chronicles X.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (фото: GameStop)

Assassin's Creed Shadows

Дата релізу: 20 березня 2025 року

Платформи: PC, Xbox Series XS, PlayStation 5

Assassin's Creed Shadows - це остання частина знаменитої серії Assassin's Creed, що пропонує гравцям новий епізод у захопливій сазі. Гра переносить у деталізовану історичну епоху, поєднуючи стелс, екшн і дослідження, даючи змогу гравцям зануритися у світ асасинів.

Із захопливим сюжетом і вдосконаленими механіками, Assassin's Creed Shadows обіцяє стати знаковим релізом серії.

Assassin's Creed Shadows (фото: Ubisoft)

Atelier Yumia: The Alchemist Of Memories & The Envisioned Land

Дата релізу: 21 березня 2025 року

Платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Atelier Yumia: The Alchemist Of Memories & The Envisioned Land - це нова гра в улюбленій серії Atelier, що пропонує гравцям нову пригоду, сповнену алхімією, дослідженням і оповіддю.

Гравці зможуть створювати предмети, будувати стосунки і розкривати таємниці красиво оформленого світу. З чарівним художнім стилем і захопливим геймплеєм, Atelier Yumia обіцяє порадувати як шанувальників серії, так і новачків.

Atelier Yumia: The Alchemist Of Memories & The Envisioned Land (фото: Toy Or Game)

Bleach: Rebirth of Souls

Дата релізу: 21 березня 2025 року

Платформи: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS

Bleach: Rebirth of Souls переносить культову аніме-серію у світ відеоігор, де гравці зможуть пережити основні сюжетні арки, від сходження Ічіго як Душевного Пожирача до вирішальних битв із грізними супротивниками.

Гра включає динамічні битви на мечах, дозволяючи гравцям використовувати потужні здібності та комбінації. Унікальний режим "Секретна історія" пропонує глибші інсайти в персонажів, розкриваючи моменти, які формували їхні особистості.

Із захопливим сюжетом і захопливими боями, Bleach: Rebirth of Souls привабить як фанатів серії, так і новачків.

Bleach: Rebirth of Souls (фото: GameStop)

Killing Floor 3

Дата релізу: 25 березня 2025 року

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series XS

Killing Floor 3 - це остання частина серії кооперативних екшн/хоррор-шутерів, дія якої розгортається в дистопічному майбутньому. Гравці приєднуються до групи повстанців, щоб боротися з хвилями жахливих Зедів.

Гра пропонує інтенсивні, швидкі бої з безліччю зброї та навичок для налаштування арсеналу. Гравці можуть об'єднатися з товаришами по команді для боротьби з противниками.

Killing Floor 3 (фото: PC Gamer)

Atomfall

Дата релізу: 27 березня 2025 року

Платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, PC

Atomfall - це майбутня гра, у якій гравці зможуть досліджувати постапокаліптичний світ, стикаючись із викликами та розкриваючи секрети в ретельно опрацьованому оточенні. Гра поєднує елементи виживання і стратегії, пропонуючи унікальний досвід для тих, хто шукає глибину і залученість.

З його занурювальним світом і захопливою розповіддю, Atomfall прагне завоювати увагу гравців, які шукають свіжі та захопливі пригоди.

Atomfall (фото: Xbox Wire)

The First Berserker: Khazan

Дата релізу: 27 березня 2025 року

Платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, PC

The First Berserker: Khazan - це екшн-RPG, яка відправляє гравців у подорож світом, охопленим війною, слідуючи за історією легендарного воїна. Гра пропонує глибокі механіки боїв, дозволяючи гравцям брати участь у стратегічних битвах і досліджувати величезний відкритий світ.

З багатим фоном і захопливим сюжетом, The First Berserker: Khazan пропонує занурювальний досвід для шанувальників жанру.

The First Berserker: Khazan (фото: Video Games Plus)

inZOI

Дата релізу: 28 березня 2025 року

Платформи: PC

inZOI - це інді-гра, яка пропонує унікальне поєднання розв'язування головоломок і дослідження. Гравці проходять через серію випробувань, розкриваючи секрети та розвиваючи захопливу сюжетну лінію.

З мінімалістичним дизайном і умоглядним геймплеєм, inZOI надає освіжаючий досвід для тих, хто шукає щось незвичайне.

inZOI (фото: Steam)

